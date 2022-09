Les dirigeants suisses ignorent le référendum sur l’accord sur les F-35

Les législateurs de Berne ont approuvé un achat controversé d’avions de chasse américains sans attendre un vote public sur la question

Les législateurs suisses ont donné leur approbation finale à l’achat controversé par le pays d’avions de chasse F-35 aux États-Unis, ignorant une pétition réussie qui était censée forcer un vote public sur la question.

Le Conseil national de la chambre basse de la Suisse a voté pour approuver l’accord de 6 milliards de dollars avec l’entrepreneur de défense américain Lockheed Martin jeudi. La chambre haute du Conseil des États avait précédemment approuvé l’achat de trois douzaines de F-35.

Le gouvernement suisse, qui a obtenu l’approbation des électeurs en 2020 pour moderniser la flotte d’avions de chasse du pays pour un coût pouvant atteindre 6,3 milliards de dollars, a conclu un accord préliminaire avec Lockheed Martin l’année dernière après avoir choisi le F-35 plutôt que le Rafale français, le F/A de Boeing. -18 Super Hornet et la multinationale Eurofighter Typhoon.

Les opposants ont fait valoir que bien que les électeurs aient approuvé de justesse la modernisation de la flotte, ils n’étaient pas d’accord avec le F-35, qui est trop cher et ne convient pas à l’armée de l’air militairement neutre de la Suisse, axée sur la défense.

Le mois dernier, le gouvernement a confirmé que le “Arrêtez F-35” groupe d’opposition avait rassemblé les 100 000 signatures de pétition valides nécessaires pour forcer un référendum.

Le département suisse de la défense a fait valoir qu’il n’y avait pas assez de temps pour organiser le vote avant l’expiration de l’offre de Lockheed Martin. Le gouvernement a une date limite de mars 2023 pour signer le contrat ou risquer de faire face à des coûts plus élevés et à une attente plus longue pour les jets. D’autres pays, comme l’Allemagne, la Finlande et le Canada, font la queue pour acheter des F-35 au milieu du conflit russo-ukrainien.