Les dirigeants sud-coréen et japonais se rencontreront à nouveau pour améliorer les relations

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Les dirigeants de la Corée du Sud et du Japon doivent se rencontrer dimanche pour leur deuxième sommet en moins de deux mois, alors qu’ils s’efforcent de renforcer la coopération après des années de liens tendus sur des questions historiques.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida doit arriver dimanche en Corée du Sud pour une visite de deux jours, qui fait écho à un voyage à la mi-mars à Tokyo du président sud-coréen Yoon Suk Yeol.

L’échange de visites entre les dirigeants des voisins asiatiques, le premier du genre en 12 ans, indique que les deux pays sont sérieux quant au renforcement des liens face aux défis régionaux communs tels que l’arsenal nucléaire croissant de la Corée du Nord et l’affirmation croissante de la Chine.

« J’espère avoir un échange de vues à cœur ouvert avec le président Yoon sur la base de notre relation de confiance », a déclaré Kishida aux journalistes avant son départ à sa résidence officielle. « Depuis mars, il y a eu différents niveaux de communication dans des domaines tels que la finance et la défense, et je prévois de développer davantage cette tendance en cours. »

Le porte-parole de Yoon, Lee Do-woon, a déclaré aux journalistes jeudi que le sommet de dimanche devait se concentrer sur la sécurité, la coopération économique et culturelle. Il a déclaré plus tôt que la Corée du Nord, les relations globales entre la Corée du Sud et le Japon et des questions internationales non précisées seraient à l’ordre du jour.

Lors de leur sommet en mars, Yoon et Kishida ont convenu de reprendre les visites au niveau des dirigeants et d’autres discussions. Ces dernières semaines, les deux pays ont également retiré les mesures de représailles économiques qu’ils avaient prises l’un contre l’autre au cours des années précédentes lorsque leur conflit historique s’est ravivé.

Les liens entre Séoul et Tokyo ont longtemps souffert de revers récurrents sur des problèmes liés à la domination coloniale japonaise de 1910-1945 sur la péninsule coréenne.

Le point de friction le plus récent dans leurs liens était des décisions de justice de 2018 en Corée du Sud qui ordonnaient à deux entreprises japonaises d’indemniser financièrement certains de leurs anciens employés coréens vieillissants pour le travail forcé de l’époque coloniale. Les verdicts ont provoqué la colère du Japon, qui a fait valoir que toutes les questions d’indemnisation étaient déjà réglées lorsque les deux pays ont normalisé leurs relations en 1965.

Dans une escalade des tensions, les deux pays ont par la suite rétrogradé le statut commercial de l’autre, tandis que Séoul menaçait également de conclure un pacte de partage de renseignements militaires. Certains militants et résidents de Corée du Sud ont également organisé des campagnes pour boycotter les produits japonais.

Les relations tendues entre la Corée du Sud et le Japon ont compliqué les efforts américains pour construire une alliance régionale plus forte afin de mieux faire face à l’influence croissante de la Chine et aux menaces nucléaires nord-coréennes.

En mars, cependant, le gouvernement conservateur de Yoon a franchi une étape importante vers la réparation des liens en annonçant qu’il utiliserait des fonds locaux pour indemniser les victimes du travail forcé sans exiger de contributions des entreprises japonaises. Plus tard en mars, Yoon s’est rendu à Tokyo pour rencontrer Kishida.

La poussée de Yoon a suscité de vives réactions de la part de certaines des victimes du travail forcé et de ses rivaux libéraux chez eux, qui ont exigé une compensation directe des entreprises japonaises. Yoon a défendu sa décision, affirmant qu’une plus grande coopération avec le Japon était nécessaire pour relever un ensemble de défis tels que l’avancement du programme nucléaire nord-coréen, l’intensification de la rivalité stratégique américano-chinoise et les problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale.

Certains observateurs disent que si Kishida présente de nouvelles excuses pour les méfaits coloniaux du Japon lors de sa visite à Séoul, cela aiderait probablement Yoon à obtenir un plus grand soutien national pour sa politique à l’égard du Japon.

Lorsqu’on lui a demandé s’il discuterait des victimes du travail forcé avec Yoon, Kishida a déclaré à sa résidence : « Nous échangerons franchement nos points de vue à ce sujet ».

Séoul et Tokyo ont une foule d’autres conflits historiques et territoriaux sensibles, principalement liés à la colonisation japonaise. Pour rappeler la nature délicate de leurs relations, les diplomates entre les deux pays se sont la semaine dernière crachés sur la visite d’un législateur sud-coréen sur des îlots contestés situés dans les eaux entre les deux pays. Plus tôt, Séoul a protesté contre l’offre d’offrandes religieuses de Kishida à un sanctuaire de Tokyo qu’il considère comme un symbole de l’agression du Japon en temps de guerre. __

L’écrivain de l’Associated Press Mari Yamaguchi à Tokyo a contribué à ce rapport.

Hyung-jin Kim, Associated Press