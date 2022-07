Les dirigeants sud-coréen et indonésien conviennent de renforcer les liens économiques

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Les présidents sud-coréen et indonésien ont convenu jeudi de renforcer leur coopération bilatérale sur les chaînes d’approvisionnement, la sécurité économique et la défense.

Le président indonésien Joko Widodo est arrivé mercredi en Corée du Sud dans le cadre d’un voyage régional qui l’a déjà conduit en Chine et au Japon.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec Widodo, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré que les deux hommes partageaient leurs préoccupations concernant les menaces nucléaires et de missiles de la Corée du Nord et ont convenu de soutenir une réponse internationale concertée aux programmes d’armement du Nord. Il n’a pas précisé.

Yoon a déclaré que lui et Widodo avaient convenu de travailler ensemble pour résoudre les crises énergétiques et alimentaires mondiales et de soutenir un effort international pour restaurer la démocratie au Myanmar.

Yoon a déclaré qu’ils avaient également convenu de renforcer la coopération bilatérale sur la stabilisation des chaînes d’approvisionnement pour les minéraux clés et d’établir un partenariat stratégique sur les industries de haute technologie telles que celle des batteries de véhicules électriques.

The Associated Press