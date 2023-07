Les dirigeants sud-américains bloquent Zelensky du sommet – Euractiv — RT World News

Leur contre-proposition a également « supprimé tout ce qui concernait l’Ukraine » de la déclaration de l’UE

La Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) a supprimé toute référence à l’Ukraine de la déclaration conjointe proposée par l’UE, a rapporté jeudi le journal Euractiv. Leurs objections ont également forcé l’UE à annuler l’invitation du président ukrainien Vladimir Zelensky au sommet conjoint.

Le bloc sud-américain de 33 membres est censé tenir un sommet conjoint avec l’UE à Bruxelles, à partir du 17 juillet. L’Espagne avait initialement invité Zelensky à y assister, mais l’invitation a été « abandonné » après « repousser » des dirigeants de la CELAC, a rapporté Euractiv.

Avant la réunion, l’UE a envoyé un projet de déclaration commune, qui comprenait un soutien à l’Ukraine, des engagements en matière de changement climatique et d’énergie verte, la lutte contre la corruption et d’autres objectifs politiques majeurs de l’UE. Mardi, la CELAC a renvoyé une contre-proposition de 21 pages, qui « tout supprimé de l’Ukraine, » a déclaré un diplomate de l’UE à Euractiv.















La contre-proposition indique que l’UE et la CELAC « plaider pour des solutions diplomatiques sérieuses et constructives au conflit actuel en Europe, par des moyens pacifiques, qui garantissent notre souveraineté et notre sécurité à tous, ainsi que la paix, la stabilité et la sécurité régionales et internationales », selon Euractiv.

L’UE le considère comme « crucial » que la déclaration condamne « La guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine » et contient un langage spécifique sur la Charte des Nations Unies, la souveraineté et l’intégrité territoriale, a déclaré un diplomate anonyme. Bruxelles souhaitait également un engagement explicite vis-à-vis de Zelensky « plate-forme de paix » ce que la CELAC a rejeté.

La plupart des pays d’Amérique latine ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils ne souhaitaient pas être entraînés dans un conflit qu’ils considèrent comme un problème essentiellement européen. Un diplomate de la CELAC a déclaré à Euractiv que le sommet devait porter sur plus que le conflit ukrainien et aborder des questions importantes pour la région, notamment un pacte commercial bloqué entre l’UE et les membres du Mercosur, l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay. La CELAC a également demandé aux Européens de payer des réparations pour les dommages causés par l’esclavage.

Un diplomate de l’UE a déclaré à Euractiv que la contre-proposition montre « nous ne sommes pas sur la même longueur d’onde » et cela « il semble qu’ils veulent être perçus comme des partenaires égaux. »

Les ministres de l’UE doivent discuter de la contre-proposition lors d’une réunion vendredi et devront décider dans quelle mesure ils sont prêts à faire des compromis ou s’ils poursuivront le sommet sans un communiqué conjoint.