Le soulèvement de trois ans des extrémistes à Cabo Delgado a coûté la vie à plus de 2 200 personnes, selon le projet Armed Conflict Location and Event Data Project. Plus de 355 000 ont été contraints de quitter leur domicile, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.

Plus au sud, la capitale provinciale de Pemba et ses environs sont inondées de familles fuyant les violences. Les agences d’aide internationales, notamment le Programme alimentaire mondial, le Comité international de la Croix-Rouge et Médecins sans frontières, s’emploient à fournir de la nourriture et des services d’urgence aux personnes déplacées.