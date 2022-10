Les dirigeants sportifs et politiques russes réagissent aux propos du président du CIO

Bach a déclaré que les athlètes qui dénoncent l’opération militaire en Ukraine pourraient être autorisés à reprendre la compétition internationale

Les politiciens russes et les chefs d’organisations sportives ont réagi aux propos tenus vendredi par le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, dans lesquels il a déclaré que les athlètes russes pourraient être autorisés à revenir dans le giron international s’ils dénonçaient l’opération militaire de leur pays en Ukraine.

Les équipes, clubs et athlètes russes ont été suspendus de la plupart des compétitions sportives et internationales après qu’un certain nombre de fédérations ont suivi la recommandation du CIO fin février de les interdire.

S’adressant au journal italien Corriere della Sera de Rome dans une interview publiée vendredi, Bach a déclaré que le CIO avait besoin “pour penser à l’avenir.”

Lire la suite Le chef des Jeux olympiques révèle la condition pour que les Russes reviennent aux sports internationaux

“Il s’agit de faire revenir en compétition des athlètes avec un passeport russe qui ne soutiennent pas la guerre”, il expliqua.

“Pour être clair, il ne s’agit pas nécessairement de récupérer la Russie. D’un autre côté – et c’est là notre dilemme – cette guerre n’a pas été déclenchée par les athlètes russes.

Réagissant aux commentaires de Bach, le président du Comité olympique russe (ROC), Stanislav Pozdnyakov, a déclaré que les athlètes russes ont été invités « à échanger leur nationalité et leur position civique contre le statut neutre humiliant des performances sur la scène internationale.

“Dans cette situation, créée artificiellement par les recommandations de la commission exécutive du CIO, nos athlètes sont, en fait, contraints de violer les lois de leur pays et la Charte olympique.”

Les équipes russes se sont produites en tant que “Comité olympique russe” depuis 2016 dans les épreuves olympiques en raison des retombées d’une ligne de dopage, mais cela ne semble pas possible à Paris 2024 compte tenu des circonstances actuelles.

Le vice-Premier ministre russe Dmitri Chernychenko a déclaré que les athlètes russes sont des patriotes et ne vendraient jamais leur patrie.

“Depuis plusieurs années, nos athlètes subissent les préjugés des organisations sportives internationales, dont le CIO, [and] leur retrait de [international] compétitions est le point culminant », dit Tchernychenko.

« Qu’est-ce que nos adversaires ont réalisé ? Ils ont privé le monde du sport d’objectivité, de compétition saine et de divertissement.

La présidente de la Fédération russe de gymnastique rythmique, Irvina Viner, ne croit pas non plus que ses athlètes choisiraient de se vendre, avec son homologue de la Fédération russe de lutte, Mikhail Mamiashvili, comparant l’initiative proposée par Bach à un aveu de trahison nationale de la part des athlètes. qui accepterait les conditions de compétition.

Lire la suite Poutine fait vœu de faire du sport malgré les sanctions “agressives”

« On nous propose de reconnaître que chacun de nous est un Judas, de renoncer à notre état. Je doute que les principes olympiques soient basés sur les principes de la trahison », dit Mamiashvili.

Tatiana Navka, double championne du monde de danse sur glace et médaillée d’or olympique en 2006, a accusé Bach de “pur chantage”.

« Eux-mêmes disent qu’ils sont ‘en dehors de la politique’ et demandent à impliquer les athlètes dans la politique. C’est juste de l’impolitesse, je pense. Je me demande moi-même si l’un des athlètes russes franchira une telle étape », Navka a déclaré à R-Sport.