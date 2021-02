les dirigeants s’inquiètent des variantes de covid

LONDRES – Envie de vacances en Grèce ou en Espagne? Vous pourriez attendre quelque temps.

Les dirigeants européens devraient dire jeudi que tous les voyages non essentiels doivent rester limités car la situation sanitaire de Covid reste « grave » à travers le continent, selon un document consulté par CNBC.

Les 27 chefs d’État de l’Union européenne se réuniront virtuellement jeudi après-midi pour discuter de l’état actuel de la pandémie dans la région. L’UE est toujours l’une des régions du monde les plus touchées par le coronavirus, avec un certain nombre de pays toujours bloqués ou avec des restrictions sociales strictes en place. Dans le même temps, les efforts de vaccination ont connu un début difficile et certains se demandent si l’UE atteindra son objectif de vacciner 70% de sa population adulte d’ici l’été.

« La situation épidémiologique reste grave et les nouvelles variantes posent des défis supplémentaires. Il faut donc maintenir des restrictions strictes tout en redoublant d’efforts pour accélérer la fourniture de vaccins », devraient dire les dirigeants européens, selon le projet de document.

Il y a eu jusqu’à présent plus de 21 millions de cas et plus de 515 000 décès dus au Covid-19 en Europe, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Depuis fin 2020, les autorités sanitaires ont identifié un certain nombre de nouvelles variantes du virus, jugées plus transmissibles et infectieuses.