Les dirigeants sikhs et musulmans appellent à l’action alors que le Canada enquête sur le meurtre du dirigeant sikh | Actualités sur les droits de l’homme

Les dirigeants sikhs et musulmans du Canada ont appelé le gouvernement à faire davantage pour prévenir les menaces potentielles contre leurs communautés, alors qu’Ottawa enquête sur les liens possibles entre l’Inde et l’assassinat d’un éminent dirigeant sikh dans la province la plus occidentale du pays.

S’adressant aux journalistes mardi matin, Mukhbir Singh, membre du conseil d’administration de l’Organisation sikh mondiale du Canada, a déclaré que les révélations de cette semaine pourraient « avoir choqué de nombreux Canadiens ».

«Mais ce n’était pas une surprise pour la communauté sikh», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse conjointe à Ottawa avec le groupe de défense du Conseil national des musulmans canadiens (NCCM).

Un jour plus tôt, le premier ministre Justin Trudeau avait déclaré au Parlement que le Canada enquêtait sur des « allégations crédibles d’un lien potentiel » entre des agents du gouvernement indien et le meurtre de Hardeep Singh Nijjar, le 18 juin, devant un temple sikh en Colombie-Britannique.

L’Inde a rapidement rejeté ces allégations, les qualifiant d’« absurdes » et a accusé le Canada d’héberger des « terroristes et extrémistes » sikhs. Nijjar, qui était impliqué dans des groupes recherchant un État sikh souverain en Inde, avait été désigné comme « terroriste » par New Delhi, selon les médias.

Mais Singh a déclaré mardi que l’Inde ciblait depuis longtemps les Sikhs au Canada avec « de l’espionnage ». [and] désinformation ».

Il a ajouté que son organisation était au courant d’autres menaces actuelles contre les Sikhs canadiens, dont certains ont été invités à « modifier leur mode de vie » pour assurer leur sécurité. Il n’a pas fourni plus de détails sur la source de ces menaces.

S’exprimant aux côtés de Singh, Stephen Brown, chef du NCCM, a qualifié le meurtre de Nijjar d’« attaque sans précédent contre la souveraineté canadienne, point final ».

« Nous sommes tous dans le même bateau », a déclaré Brown aux journalistes. « Parce que lorsqu’un Canadien est attaqué, lorsqu’il a l’audace de parler des droits de la personne et de la justice, nous courons tous un risque. »

Des tensions qui durent depuis des décennies

Le Canada n’a pas définitivement lié l’Inde au meurtre de Nijjar, et il n’a pas encore publié de preuves pour étayer ses affirmations.

Mais mardi, Trudeau a redoublé sa décision de rendre l’enquête publique, affirmant qu’elle était intervenue après des mois de délibérations et d’analyses. Il a également exhorté l’Inde « à prendre cette question avec le plus grand sérieux ».

« Nous ne cherchons ni à provoquer ni à escalader », a déclaré le Premier ministre aux journalistes. « Nous exposons simplement les faits tels que nous les comprenons, et nous voulons travailler avec le gouvernement indien pour que tout soit clair. »

Ces allégations ont mis à mal les relations déjà glaciales entre le Canada et l’Inde, les deux pays expulsant leurs diplomates respectifs à la suite de l’annonce de Trudeau.

À la base de cette situation se trouve un mouvement sécessionniste sikh qui dure depuis plusieurs décennies, et qui remonte à la partition de l’Inde et du Pakistan en 1947. Le mouvement a atteint son apogée dans les années 1980, avec des partisans poussant à la création d’une patrie indépendante du Khalistan dans l’actuel État indien du Pendjab.

La prise du Golden Palace, le lieu saint le plus important du sikhisme, par l’armée indienne en 1984, et l’assassinat de la Première ministre Indira Gandhi par deux de ses gardes du corps sikhs, ont provoqué une escalade qui a inclus des attentats à la bombe menés par les Sikhs et ce que les Sikhs ont fait. Les dirigeants appellent à la persécution continue de la communauté sikh au sens large en Inde et à l’étranger.

Pendant ce temps, New Delhi accuse depuis des années Ottawa d’adopter une approche laxiste envers les séparatistes sikhs au Canada, qui compte la plus grande communauté sikh en dehors de l’Inde.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a récemment réprimandé Trudeau lors d’une brève réunion en marge du sommet du G20 à New Delhi au début du mois.

Dans un communiqué de l’époque, New Delhi accusait les manifestants sikhs au Canada de « promouvoir le sécessionnisme et d’inciter à la violence contre les diplomates indiens, d’endommager les locaux diplomatiques et de menacer la communauté indienne au Canada ».

Trudeau a déclaré lundi qu’il avait partagé des informations sur le lien possible entre le meurtre de Nijjar et des agents du gouvernement indien lors de sa brève réunion du G20 avec Modi.

Il a exhorté le gouvernement indien à « coopérer avec le Canada pour aller au fond de cette affaire », qualifiant « toute implication d’un gouvernement étranger dans le meurtre d’un citoyen canadien sur le sol canadien est une violation inacceptable de notre souveraineté ».

« Vraiment choquant »

Nijjar, un citoyen canadien, a été mortellement abattu le 18 juin devant un temple sikh à Surrey, en Colombie-Britannique.

Un éminent leader communautaire et activiste, les médias canadiens ont rapporté qu’il était impliqué dans un groupe appelé « Sikhs for Justice », qui milite en faveur d’un État sikh indépendant en Inde.

Selon le Globe and Mail et d’autres médias, l’homme de 45 ans avait été désigné comme « terroriste » par les autorités indiennes, qui ont affirmé qu’il avait déjà comploté pour tuer un prêtre hindou.

S’adressant aux journalistes mardi, Singh, de l’Organisation mondiale sikh du Canada, a déclaré qu’il pensait que le meurtre n’était que la « pointe de l’iceberg ».

Il a appelé le Canada à traduire les responsables en justice, à prendre des mesures supplémentaires pour protéger les sikhs, à revoir les opérations diplomatiques et de collecte de renseignements de l’Inde dans ce pays nord-américain et à mettre fin au partage de renseignements avec New Delhi.

« La nouvelle génération [of Sikhs] qui ont grandi au Canada, ils ont grandi en entendant des histoires sur la persécution, avec la peur de trop en parler et de pouvoir figurer sur une liste ou être pris pour cible », a-t-il déclaré.

« Donc, voir cela se produire maintenant, en 2023, au Canada, c’est certainement choquant et j’espère que la communauté dans son ensemble le verra et comprendra à quel point c’est vraiment choquant. »