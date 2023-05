Les dirigeants serbes organisent un rassemblement au mépris des manifestations de masse contre la violence armée

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées vendredi dans la capitale serbe pour la troisième fois en un mois pour protester contre la gestion par le gouvernement d’une crise après deux fusillades de masse dans le pays des Balkans au début du mois, alors même que les responsables ont rejeté les critiques et ignoré leurs demandes.

Dans une démonstration de défi, le parti nationaliste de droite du président serbe autocratique Aleksandar Vucic a organisé une contre-manifestation dans une ville au nord de Belgrade à laquelle ont participé des milliers de ses partisans.

Les manifestants de l’opposition à Belgrade scandaient des slogans contre Vucic, exigeant la démission de deux hauts ministres et la révocation des licences de diffusion de deux chaînes de télévision qui, disent-ils, encouragent la violence et glorifient les personnalités du crime.

PLUS DE 100 ÉCOLES EN SERBIE REÇOIVENT DES AMENDES À LA BOMBE SUITE À DES TIR DE MASSE DANS UNE ÉCOLE PRIMAIRE

Le Premier ministre Ana Brnabic et d’autres responsables gouvernementaux ont assisté vendredi à une session parlementaire consacrée aux fusillades des 3 et 4 mai et aux demandes de l’opposition de remplacer le ministre de l’Intérieur et le chef du renseignement à la suite du carnage qui a fait 18 morts, dont de nombreux enfants.

Les deux fusillades ont stupéfié la nation, en particulier parce que la première s’est produite dans une école primaire du centre de Belgrade lorsqu’un garçon de 13 ans a pris l’arme de son père et a ouvert le feu sur ses camarades de classe. Huit élèves et un gardien d’école ont été tués et sept autres personnes blessées. Une autre fille est décédée plus tard à l’hôpital des suites de blessures à la tête.

Un jour plus tard, un jeune de 20 ans a utilisé une arme automatique pour cibler au hasard des personnes qu’il a rencontrées dans deux villages au sud de Belgrade, tuant huit personnes et en blessant 14.

Brnabic a rejeté les allégations selon lesquelles les autorités populistes étaient de quelque manière que ce soit responsables de la fusillade. Au lieu de cela, elle a accusé l’opposition d’alimenter la violence dans la société et de menacer le président Aleksandar Vucic. Brnabic a qualifié les manifestations menées par l’opposition de « purement politiques », affirmant qu’elles visaient à renverser Vucic et le gouvernement par la force.

« Vous êtes au cœur de la spirale de la violence dans cette société », a déclaré Brnabic aux députés de l’opposition. « Vous crachez de la haine. »

Elle a également déclaré que « tout ce qui s’est passé » en Serbie après les tueries de masse était « directement l’œuvre des services de renseignement étrangers », ajoutant que son gouvernement ne pouvait être changé que par la volonté du peuple lors d’élections et non dans la rue.

Le rassemblement de l’opposition vendredi soir devant le bâtiment du parlement à Belgrade, est le troisième depuis la fusillade. Les deux rassemblements précédents ont attiré des dizaines de milliers de personnes qui ont défilé pacifiquement, scandant occasionnellement des slogans contre Vucic.

Les autorités ont lancé une campagne de répression des armes à feu à la suite de la fusillade et envoyé des policiers dans les écoles dans le but de renforcer un sentiment de sécurité ébranlé.

Face à la pression publique, Vucic, de plus en plus autocratique, a programmé son propre rassemblement pour la semaine prochaine dans la capitale tout en suggérant que l’ensemble du gouvernement pourrait démissionner et qu’un vote anticipé soit convoqué pour septembre.

Il a également assisté au rassemblement de son parti vendredi dans la ville de Pancevo qui a commencé en même temps que la manifestation menée par l’opposition dans la capitale.

Dans son discours, Vucic a reflété le récit de son Premier ministre, suggérant que les manifestations de l’opposition avaient été orchestrées depuis l’étranger. Il a accusé ses opposants politiques de tenter de prendre le pouvoir par la violence et de « détruire la Serbie ».

« Il ne peut y avoir (d’arrivée au) pouvoir sans élections », a déclaré Vucic à la foule. « Je ne servirai jamais les étrangers. »

LES SERBES MARCHENT SUR BELGRADE EN NOMBREUSES APRÈS DES TIRAGES DE MASSE DOS À DOS

Plus tôt au parlement, le ministre de l’Intérieur Bratislav Gasic, dont la démission est réclamée par les manifestants, a défendu les mesures policières au lendemain de la fusillade. Il a également déclaré au Parlement que les citoyens avaient jusqu’à présent remis plus de 23 000 armes et plus d’un million de cartouches depuis qu’une amnistie d’un mois a été déclarée le 8 mai.

« La police n’aurait pas pu savoir ou prédire qu’une telle chose se produirait », a-t-il déclaré à propos de la fusillade dans une école, la première en Serbie.

Gasic a également confirmé les informations des médias selon lesquelles un homme récemment sorti d’un hôpital psychiatrique a tiré jeudi un missile antichar sur une maison vide à partir d’un lance-grenades dans la ville de Ruma, à l’extérieur de Belgrade. Personne n’a été blessé dans l’incident, et Gasic a déclaré que deux personnes avaient été arrêtées.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Serbie est inondée d’armes laissées par les guerres des années 1990, notamment des lance-roquettes et des grenades à main. D’autres mesures de contrôle des armes à feu déclarées à la suite de la fusillade comprennent un meilleur contrôle des propriétaires d’armes et des champs de tir, un moratoire sur les nouvelles licences et des peines sévères pour possession d’armes illégales.