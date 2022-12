Les dirigeants s’éloignent du relèvement du plafond de la dette et de l’affrontement avec le nouveau Congrès

Plusieurs républicains ont cependant déclaré ne pas ressentir la même urgence à relever le plafond de la dette, au milieu d’un empilement en décembre de travaux législatifs inachevés. Dans le Sénat également divisé, au moins 10 républicains devraient rejoindre les démocrates pour garantir qu’une telle mesure puisse avancer en l’absence d’une décision d’utiliser le processus de réconciliation.

“Je ne pense pas que la question de la limite d’endettement se pose avant l’année prochaine”, a déclaré le sénateur Mitch McConnell du Kentucky, le chef de la minorité, lors d’une conférence de presse le mois dernier.

Interrogé sur la limite d’endettement, le sénateur Roy Blunt, républicain du Missouri, a déclaré: “Je pense qu’il est plus important de financer le gouvernement, et je pense que cela pourrait devenir un obstacle à cela.”

L’accord sur un paquet de financement gouvernemental est resté insaisissable, mettant en péril les espoirs persistants d’attacher non seulement une mesure de limitation de la dette, mais une liste de priorités législatives. Le paquet de financement restant la seule mesure incontournable, les législateurs envisagent d’ajouter une série de priorités, y compris un projet de loi visant à réviser la façon dont le Congrès compte les votes électoraux, les programmes de santé mentale et médicaux et les propositions fiscales.

Après des semaines de négociations, républicains et démocrates restent en désaccord sur la manière de répartir le financement entre les programmes militaires et sociaux. Les pourparlers devraient se poursuivre tout au long du week-end avant la date limite du 16 décembre, bien que des assistants aient déclaré que les législateurs pourraient adopter un projet de loi provisoire d’une semaine pour donner plus de temps aux négociations.

Mais avec des législateurs de haut rang hésitant à annuler tout accord de financement fragile, il est peu probable qu’une mesure de limitation de la dette fasse l’affaire.

Alors que plusieurs responsables en privé ont reconnu leur chagrin que le Congrès puisse retarder l’action sur la question, les démocrates ont réitéré qu’ils étaient prêts à s’opposer à toute proposition républicaine de réduction des dépenses intérieures, en particulier pour la sécurité sociale et l’assurance-maladie.

“C’est une chose incroyable qu’ils envisagent même de s’engager dans cette voie”, a déclaré le représentant Hakeem Jeffries de New York, qui devrait devenir le chef de la minorité en janvier. “Mais si c’est un combat qu’ils veulent mener, pour tenir l’économie américaine en otage du plafond de la dette, c’est un combat dans lequel nous sommes prêts à nous pencher de manière agressive – et nous gagnerons.”

Jeanna Smialek reportage contribué.