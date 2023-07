Les dirigeants saoudiens et émiratis ne sont pas en bons termes – médias

Les chefs des pays du Golfe n’ont pas communiqué depuis plus de six mois, ont déclaré des sources au Wall Street Journal

Une rupture est apparue entre le prince héritier d’Arabie saoudite et le président des Émirats arabes unis, alors que les monarchies du Golfe se disputent la domination au Moyen-Orient, a rapporté le Wall Street Journal.

L’Arabie saoudite Mohammed bin Salman, connu sous le nom de MBS, et son ancien mentor Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, souvent appelé MBZ, ne se sont pas parlé depuis plus de six mois, a affirmé mardi le média américain, citant des personnes familières. avec la matière.

Selon le WSJ, les deux membres de la famille royale « se disputent maintenant pour savoir qui décide dans un Moyen-Orient où les États-Unis jouent un rôle moindre. »

Un haut responsable de l’administration Biden anonyme, qui s’est entretenu avec le point de vente, a décrit MBS et MBZ comme « deux personnes très ambitieuses, qui veulent être des acteurs clés de la région et des acteurs incontournables. »

« À un certain niveau, ils collaborent encore. Maintenant, ni l’un ni l’autre ne semble à l’aise avec l’autre étant sur le même piédestal. Dans l’ensemble, cela ne nous aide pas qu’ils soient à la gorge l’un de l’autre », dit le fonctionnaire.

Selon le rapport, les voisins sont divisés sur un certain nombre de questions, notamment le conflit au Yémen et les politiques menées par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), dont les deux sont des membres clés.

En savoir plus La Russie et l’Arabie saoudite font preuve d’unité avec les réductions de la production de pétrole – ministre

Les Émirats arabes unis seraient également de plus en plus mécontents des efforts de ben Salmane pour attirer les entreprises occidentales de Dubaï à Riyad, alors que le dirigeant saoudien s’efforce de réduire la dépendance de l’économie de son pays aux exportations de pétrole.

Selon le WSJ, citant des responsables du Golfe, ben Zayed Al Nahyan a déclaré en privé à Mohammed ben Salmane fin 2022 que ses décisions minaient les relations entre les deux pays. Il a accusé MBS de se rapprocher trop de la Russie en matière de politique pétrolière et de poursuivre des efforts diplomatiques risqués sans consulter ses alliés, comme son rapprochement avec l’Iran, son rival de longue date, ont ajouté les sources.

Le média a rapporté que MBS avait organisé un briefing officieux pour les journalistes locaux en décembre, leur disant que les Émirats arabes unis avaient « nous a poignardés dans le dos. »

MBS aurait averti qu’il était prêt à prendre des mesures punitives contre le petit pays du Golfe s’il continue de résister à l’Arabie saoudite. « Ce sera pire que ce que j’ai fait avec le Qatar » aurait-il dit aux journalistes. La prétendue remarque faisait référence aux événements de 2017, lorsque Riyad a rompu ses relations diplomatiques avec Doha et imposé un blocus économique de trois ans au Qatar, avec l’aide des Émirats arabes unis.

EN SAVOIR PLUS: Dubaï relance un mégaprojet abandonné

Cependant, l’Arabie saoudite et les Émirats ont nié toute tension entre eux lorsqu’ils ont été approchés par le WSJ pour commentaires. Un responsable saoudien a insisté sur le fait que le rapport était « tout simplement pas exact » tandis qu’un représentant du gouvernement des Émirats arabes unis a déclaré que les allégations étaient « catégoriquement faux et sans fondement. » Les deux responsables ont souligné que Riyad et Abu Dhabi étaient « Partenaires stratégiques, » unis par un agenda économique, sécuritaire et politique commun.