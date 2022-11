Les dirigeants russe et cubain se rencontrent à Moscou pour rendre hommage à l’icône rebelle Castro

MOSCOU (AP) – Le président russe Vladimir Poutine a rencontré mardi son homologue cubain à Moscou, où les deux ont dévoilé un monument au leader révolutionnaire cubain Fidel Castro et ont salué “l’amitié traditionnelle” entre leurs nations frappées par les sanctions.

Une vidéo publiée sur le site Web du Kremlin montrait Poutine et le chef de l’État cubain, Miguel Díaz-Canel y Bermúdez, prononçant des discours alors que des gardes militaires russes flanquaient une statue en bronze de Castro.

Le regretté Castro a embrassé le communisme de style soviétique après avoir joué un rôle de premier plan dans une révolution qui, en 1959, a chassé le dictateur Fulgencio Batista du pouvoir. Il a ensuite défié un embargo américain paralysant et des dizaines de complots d’assassinat au cours de son demi-siècle de règne sur l’île, avant de mourir en 2016 à l’âge de 90 ans.

Dans un discours, Poutine a souligné l’histoire de défi de Castro, le louant pour “avoir défendu de manière désintéressée la souveraineté de (son) pays natal” et établissant des parallèles avec les sanctions occidentales imposées à la Russie dans le cadre de sa campagne militaire en Ukraine.

« L’Union soviétique et la Russie ont toujours, et continuent à ce jour, de soutenir le peuple cubain dans sa lutte pour l’indépendance, la souveraineté. Nous nous sommes toujours opposés à toutes sortes de restrictions, embargos, blocages, etc. Nous avons toujours soutenu Cuba sur la scène internationale et nous voyons que Cuba adopte la même position envers la Russie », a déclaré Poutine.

D’autres hauts responsables russes ont adopté un ton similaire lors de leurs rencontres avec Díaz-Canel, arrivé samedi à Moscou.

Vyacheslav Volodine, le président du parlement russe, a qualifié Cuba de “symbole de la lutte pour l’indépendance” lors des pourparlers de mardi, selon un communiqué publié sur le site Internet de la Douma d’Etat.

Les agences d’État russes ont également cité Dmitri Medvedev, chef adjoint du puissant Conseil de sécurité russe et ancien président, affirmant qu'”aucune sanction n’est capable de freiner le développement de Cuba et de la Fédération de Russie” lors de sa rencontre avec le dirigeant cubain lundi.

Selon la lecture de la Douma d’État, Díaz-Canel a affirmé que “la Russie peut toujours compter sur Cuba” lors de sa rencontre avec Volodine mardi, et a condamné les sanctions américaines contre Moscou comme “coercitives” et “injustes”.

Díaz-Canel a commencé sa visite à l’étranger mercredi dernier en Algérie, où il a négocié un soutien au secteur énergétique cubain, y compris un montant indéterminé d’achat de pétrole et le don d’une centrale solaire. Il devrait se rendre en Turquie et en Chine.

Le commerce entre Cuba et la Russie était d’environ 500 millions de dollars en 2019, comme l’a indiqué le vice-Premier ministre russe de l’époque, Yuri Borisov, lors d’une visite sur l’île cette année-là.

Les médias d’État cubains ont rapporté que l’agenda de Díaz-Canel se concentrera sur le secteur de l’énergie, très sensible pour l’île car il lutte contre les pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant. Des coupures de courant quotidiennes de plusieurs heures se sont produites dans les plus grandes villes de Cuba, déclenchant des protestations.

Le gouvernement cubain a reconnu le problème et a accusé les sanctions américaines, qui ont été renforcées sous l’ancien président Donald Trump, de causer la pauvreté et d’alimenter indirectement les manifestations.

Le principal allié politique régional de La Havane, le Venezuela, a vendu à l’île le pétrole dont Cuba avait besoin au cours des deux dernières décennies. Cuba ne produit que la moitié du pétrole dont elle a besoin pour son économie.

Des années 1960 aux années 1990, l’Union soviétique a offert à Cuba de nombreuses importations vitales : engrais, équipements industriels, pièces détachées et, surtout, pétrole en échange de sucre.

Lorsque l’ancienne alliance s’est effondrée dans les années 1990, Cuba devait à la Russie quelque 35 milliards de dollars de dette, dont 90 % ont été annulés par l’administration Poutine en 2014. Le solde a été refinancé.

La correspondante de La Havane, Andrea Rodríguez, a contribué à ce reportage.

The Associated Press