Les dirigeants républicains du Tennessee menacent de retenir les fonds alors que Memphis se prépare à inscrire le port d’armes au programme électoral

NASHVILLE, Tennessee — Les principaux dirigeants républicains du Tennessee ont menacé lundi de retenir des dizaines de millions de dollars de financement de l’État à Memphis, ville de gauche, si les dirigeants poursuivaient leur projet de placer trois initiatives locales de contrôle des armes à feu sur le bulletin de vote de novembre.

Plus tôt cette année, le conseil municipal de Memphis a approuvé en novembre une demande adressée aux électeurs s’ils souhaitaient modifier la charte de la ville afin d’exiger un permis pour porter une arme de poing, d’interdire la possession de fusils de type AR-15 et de mettre en œuvre une ordonnance dite du « drapeau rouge », qui permet aux forces de l’ordre de retirer les armes à feu de ceux qui constituent un danger imminent pour eux-mêmes ou pour autrui.

Le conseil municipal discutait des mesures de vote depuis plus d’un an, reconnaissant parfois qu’elles risquaient potentiellement de susciter la colère de la législature dominée par les républicains, car ces mesures étaient probablement en conflit avec les lois laxistes du Tennessee sur les armes à feu.

Quoi qu’il en soit, les membres du conseil municipal représentant la région la plus peuplée et à majorité noire de l’État ont déclaré qu’ils étaient prêts à « tenter leur chance ».

« C’est une occasion pour les citoyens de Memphis de s’exprimer », a déclaré le conseiller municipal Chase Carlisle lors d’une réunion du comité en 2023, lorsque les mesures ont été étudiées pour la première fois. « Je pense que la question de savoir si cela est applicable ou non en vertu de la constitution est sans objet. Je pense que c’est une occasion pour l’Assemblée générale, qu’elle choisisse d’écouter ou non, de comprendre où nous en sommes en tant que municipalité. Et de donner la parole aux gens. »

« Nous allons tenter notre chance. Si l’Assemblée générale veut nous punir et punir nos citoyens pour avoir demandé son aide, nous agirons en conséquence, mais ce serait absolument déchirant », a ajouté Carlisle.

En 2021, les législateurs républicains et le gouverneur républicain Bill Lee ont signé port d’arme sans permis Les républicains ont également rejeté les propositions visant à limiter le nombre d’armes à feu, une mesure qui n’a fait que s’amplifier après qu’un homme armé a tué trois adultes et trois enfants de 9 ans dans une école privée de Nashville l’année dernière. Certaines des propositions rejetées vont de la mise en place d’une loi sur le drapeau rouge à l’échelle de l’État à des réglementations plus strictes sur le stockage des armes à feu et les vérifications d’antécédents pour les achats d’armes à feu.

À moins de trois mois du jour du scrutin, le président de la Chambre des représentants, Cameron Sexton, et le président du Sénat, Randy McNally, ont publié lundi une déclaration avertissant Memphis des conséquences de l’avancement de mesures de vote qui vont à l’encontre des souhaits du Capitole.

« La Constitution du Tennessee définit clairement les rôles et les responsabilités des gouvernements étatiques et locaux », a déclaré McNally, un républicain d’Oak Ridge, dans le communiqué. « Le comté de Shelby doit comprendre que malgré ses espoirs et ses souhaits contraires, il est contraint par ces garde-fous constitutionnels explicites. »

L’année dernière, Memphis a reçu près de 78 millions de dollars provenant des recettes de la taxe de vente de l’État. La ville dispose actuellement d’un budget de 858 millions de dollars.

« Les armes à feu représentent un risque différent pour les habitants de Memphis que pour d’autres municipalités, mais nous comprenons que nous devons travailler avec notre État pour déterminer un ensemble d’outils permettant de rétablir la paix dans notre communauté », a déclaré lundi le maire Paul Young dans un communiqué en réponse à l’ultimatum de la législature. « Ce qui se passera ensuite dépend des électeurs et des pouvoirs législatifs. »

Les membres de l’Assemblée législative à majorité blanche du Tennessee critiquent depuis longtemps Memphis, en particulier sa gestion de ses taux de criminalité, et ont exprimé leur méfiance à l’égard de la réponse des dirigeants noirs de la ville. En 2023, la ville a connu un record de 398 homicides et une augmentation des cambriolages à plus de 14 000.

Toutefois, selon les chiffres préliminaires du Tennessee Bureau of Investigation publiés par la Memphis Shelby Crime Commission, le taux de criminalité signalé à Memphis pour le premier semestre 2024 est resté inférieur à celui du premier semestre 2023 dans presque toutes les grandes catégories, y compris les crimes violents de meurtre, de viol, de vol et d’agression aggravée. Le taux de criminalité violente a diminué de 5,1 % au cours du premier semestre de l’année par rapport à 2023, les quatre catégories affichant des réductions. La commission n’a pas donné de détails sur les raisons de cette baisse.

La confiance n’a fait que s’est encore davantage érodée cette année lorsque les législateurs républicains et le gouverneur ont signé une loi visant à annuler les réformes des contrôles routiers de la police mises en place après la chute du régime. Coup mortel pour Tyre Nichols L’année dernière, la législature est restée ferme sur son intention d’annuler une ordonnance adoptée par le conseil municipal de Memphis, qui incluait l’interdiction des contrôles routiers soi-disant prétextuels pour des infractions mineures comme un feu arrière cassé, malgré les appels émotifs de la famille de Nichols à abandonner la mesure.

Sexton a également critiqué le procureur du comté de Shelby, Steve Mulroy, qui a brièvement proposé de mettre en place un nouveau programme de déjudiciarisation pour les criminels arrêtés avec des armes à feu et n’ayant pas d’antécédents de délits violents, mais a ensuite abandonné l’idée face à l’indignation des républicains. Sexton, un républicain de Crossville, a depuis déclaré qu’il envisageait de démettre Mulroy de ses fonctions.

« Avec les récentes actions du procureur progressiste et indulgent en matière de criminalité du comté de Shelby et les efforts continus du conseil municipal de Memphis pour outrepasser la loi de l’État par des mesures locales, nous pensons qu’il est devenu nécessaire d’agir et de protéger les droits et libertés de tous les Tennesseans », a déclaré Sexton dans un communiqué lundi. « Nous espérons qu’ils changeront de cap immédiatement. »