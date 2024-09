Les dirigeants républicains de Caroline du Nord parviennent à un accord sur les bons d’achat pour les écoles privées. Une « bénédiction » ou une « irresponsabilité » ?

Un accord sur le budget de l’État qui aidera 55 000 familles à payer les frais de scolarité des écoles privées cette année suscite à la fois les acclamations et la colère des habitants de Caroline du Nord.

Les dirigeants législatifs républicains ont annoncé vendredi qu’ils avaient conclu un accord pour fournir 463 millions de dollars supplémentaires provenant des contribuables pour éliminer les 55 000 étudiants en attente dans le cadre du programme de bourses d’études Opportunity. C’est une bonne nouvelle pour les familles qui attendent depuis des mois pour savoir s’ils obtiendraient une aide de l’État pour couvrir les frais des écoles privées.

« C’est une excellente nouvelle pour les familles de la classe ouvrière qui essaient de joindre les deux bouts compte tenu de l’inflation », a déclaré Rachel Brady, une mère du comté de Wake inscrite sur la liste d’attente des bons, dans une interview vendredi.

Mais cet accord est dénoncé comme une aide aux familles riches qui se fait au détriment du soutien aux élèves des écoles publiques. L’Association des éducateurs de Caroline du Nord a lancé une campagne publicitaire numérique vendredi pour exhorter les législateurs à ne pas approuver l’extension des bons.

« Alors que la majorité des habitants de Caroline du Nord croient en la valeur de nos écoles publiques, certains législateurs de l’État prévoient de saper ces écoles avec une expansion massive des bons d’études privés financés par les contribuables », a déclaré la présidente de la NCAE, Tamika Walker Kelly, dans un communiqué vendredi.

« Ce plan est dangereusement irresponsable pour la santé financière de notre gouvernement d’État et menace l’avenir des budgets des écoles locales dans tout l’État. »

L’Assemblée générale prévoit de voter sur le projet de loi au cours de la semaine prochaine. Il sera probablement rejeté par le gouverneur démocrate Roy Cooper, mais les républicains détiennent une majorité à l’épreuve du veto au sein de l’assemblée législative.

Le GOP tient sa « promesse » sur le financement par bons d’achat

L’année dernière, les législateurs républicains ont créé ce qu’ils ont appelé le choix universel d’école en éliminant les limites d’éligibilité des revenus pour obtenir un bon d’école privée. En réponse, un nombre record de près de 72 000 candidats ont postulé en mars au programme de bourses Opportunity.

Mais les législateurs ont ajourné fin juin sans parvenir à un accord sur le financement des bons d’achat. À l’époque, le président de la Chambre, Tim Moore, avait déclaré que le groupe républicain de la Chambre souhaitait que les dépenses liées aux bons d’achat soient associées à des augmentations plus élevées pour les enseignants.

L’accord annoncé vendredi ne prévoit pas d’augmentation de salaire pour les enseignants. Il prévoit en revanche des mesures telles que l’obligation pour les shérifs d’honorer les demandes d’immigration fédérales et davantage de fonds pour financer l’augmentation des inscriptions dans les écoles publiques.

Ces derniers mois, les familles sur liste d’attente ont fait pression sur les législateurs. Certains parents est allé au bureau de Moore le 31 juillet après un rassemblement devant le bâtiment législatif.

Le président de la Chambre des représentants, Tim Moore, a accepté mercredi 31 juillet 2024 une lettre signée par des parents de Caroline du Nord exhortant les législateurs républicains à tenir leur promesse de financer entièrement les bons d’études privés pour 55 000 élèves inscrits sur une liste d’attente de l’État. Les détracteurs de l’extension des bons affirment que les législateurs devraient donner la priorité aux écoles publiques.

« Les familles et les étudiants ont fait entendre leur voix, et la législature est désormais prête à tenir sa promesse d’élargir les programmes de bourses et d’envoyer un autre message clair selon lequel, en Caroline du Nord, nous nous engageons à financer les étudiants plutôt que les systèmes », a déclaré Mike Long, président de Parents for Educational Freedom en Caroline du Nord, dans un communiqué vendredi.

Les bons d’achat sont une « bénédiction » pour les familles

En vertu de l’accord, tous les candidats à la bourse d’études Opportunity qui fréquentent une école privée avant le 1er octobre bénéficieront d’un financement. Le financement serait rétroactif au début de cette année scolaire, de sorte que les familles seraient éligibles au remboursement des frais de scolarité de leur école.

Ce qui n’est pas clair, c’est combien des 55 000 étudiants sur la liste d’attente prévoient encore d’utiliser leur nouveau bon.

« S’ils réussissent, ce sera une bénédiction », a déclaré vendredi Kathy Whitehill, une mère de famille de Charlotte, lors d’une interview. « Mais c’est triste pour les familles qui ont dû abandonner financièrement parce qu’elles n’en avaient pas les moyens. »

Whitehill a trouvé un deuxième emploi pour aider à payer les frais de scolarité de sa fille lorsque les législateurs n’ont pas réussi à parvenir à un accord en juin.

« Je suis choqué qu’ils le mentionnent parce que j’avais perdu la foi », a déclaré Whitehill.

Le président de la Chambre des représentants, Tim Moore, accepte une lettre signée par des parents qui exhortaient les législateurs républicains à tenir leur promesse de financer entièrement les bons d’école privée pour les 55 000 étudiants sur la liste d’attente des bourses d’études Opportunity le mercredi 31 juillet 2024 au bâtiment législatif.

Plusieurs amis de Rachel Brady ont également abandonné leur projet de fréquenter une école privée lorsqu’aucun accord n’a été conclu en juin. Mais Brady, la mère d’élèves du comté de Wake qui a organisé le rassemblement du 31 juillet devant le bâtiment législatif, a déclaré qu’elle avait réussi à couvrir les frais d’une école privée ce semestre.

« Cela donne aux parents le pouvoir de faire le choix qui répond aux besoins de leur enfant », a déclaré Brady.

« Des bons pour les plus riches habitants de Caroline du Nord »

Les parents comme Brady et Whitehill auraient pu bénéficier d’un bon d’achat à l’époque où le programme imposait des limites de revenus. Mais 70 % des familles sur la liste d’attente gagnaient trop d’argent pour y avoir droit les années précédentes.

Les familles les plus riches de Caroline du Nord qui ont postulé pour une bourse d’études Opportunity cette année recevraient au moins 3 360 $ par enfant dans le cadre de l’accord conclu par les législateurs républicains.

« Ils reviennent pour prendre des centaines de millions d’argent des contribuables dans les écoles publiques pour les donner à des bons d’études privés pour les plus riches de Caroline du Nord », ont déclaré le gouverneur Roy Cooper et d’autres dirigeants démocrates. a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi« C’est dévastateur pour l’éducation dans son ensemble et nous avons des preuves provenant d’autres États pour le prouver. »

Le chef de file des démocrates au Sénat, Dan Blue, de Raleigh, à la tribune, parle des bons d’études pour les écoles privées et des votes prévus en septembre à l’Assemblée générale de Caroline du Nord. De gauche à droite, la représentante Cynthia Ball, le chef des démocrates à la Chambre des représentants, Robert Reives, le gouverneur Roy Cooper, Dan Blue, le sénateur Michael Garrett et la sénatrice Lisa Grafstein, lors d’une conférence de presse au bâtiment Albemarle.

L’un des changements apportés par les législateurs au programme a consisté à supprimer l’exigence selon laquelle les étudiants plus âgés devaient avoir fréquenté une école publique pour obtenir une bourse d’études. On ne sait pas exactement combien d’étudiants sur la liste d’attente fréquentaient des écoles privées avant cette année scolaire.

« Ils bénéficient principalement aux personnes qui ont déjà des enfants dans une école privée et beaucoup de ces écoles privées augmentent simplement les frais de scolarité en prévision des bons », a déclaré Cooper.