Les dirigeants régionaux demandent un cessez-le-feu immédiat dans l’est du Congo

Le communiqué publié samedi à l’issue d’un sommet de la Communauté de l’Afrique de l’Est a également ordonné aux pays contributeurs de troupes de déployer immédiatement davantage de troupes dans une force régionale créée et envoyée dans l’est du Congo l’année dernière. Il a également ordonné aux chefs de la défense de se rencontrer dans un délai d’une semaine et a appelé à davantage de dialogue et à une désescalade des tensions.

Les chefs d’Etat congolais et rwandais y ont participé dans une “atmosphère cordiale et amicale”, selon le communiqué.

Certains observateurs craignent le bilan et les effets régionaux si les deux pays retombent dans un conflit total comme ils l’ont fait à la fin des années 1990 et au début des années 2000. L’alarme a monté en flèche le mois dernier après que le Rwanda a tiré sur un avion militaire congolais qui aurait violé son espace aérien. Le Congo l’a qualifié d'”acte délibéré d’agression qui équivaut à un acte de guerre” dans le but de saboter les efforts de paix régionaux.

Le Congo accuse depuis des mois le Rwanda de soutenir le groupe armé M23 – dont les origines résident dans les combats ethniques de la région – et des voix puissantes en Occident ont ouvertement accepté. Le Rwanda nie avoir soutenu le M23, qui est l’un des dizaines opérant dans l’est du Congo riche en minéraux, et accuse le Congo de soutenir un autre groupe rebelle qui comprendrait des Hutus de souche qui ont participé au génocide rwandais de 1994 qui a tué plus de 800 000 Tutsis de souche et Hutus modérés.