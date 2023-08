Les dirigeants régionaux condamnent le rôle présumé d’Israël dans l’escalade de la violence lors du sommet au Moyen-Orient

Les dirigeants égyptien et jordanien, ainsi que le président palestinien, ont critiqué lundi Israël, affirmant qu’il alimentait le chaos et la violence à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée alors que des effusions de sang éclataient entre Israël et les Palestiniens.

La condamnation est intervenue à l’issue d’un sommet à trois dans la ville d’el-Alamein, dans le nord de l’Égypte, qui a réuni le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi, le roi Abdallah II de Jordanie et le président palestinien Mahmoud Abbas.

Les trois ont accusé Israël d’un certain nombre de violations contre les Palestiniens, y compris ce qu’ils ont qualifié d’incursions de soldats israéliens sur un lieu saint contesté à Jérusalem-Est et de retenue illégale d’argent palestinien.

Le site, connu des Juifs sous le nom de Mont du Temple, est le site le plus sacré du judaïsme. Aujourd’hui, il abrite la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l’Islam. Les revendications concurrentes sont au cœur du conflit israélo-palestinien.

Le gouvernement israélien n’a pas immédiatement répondu à la déclaration du sommet.

Les derniers mois ont vu l’une des périodes les plus meurtrières depuis des années dans le conflit israélo-palestinien. Plus de 160 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens cette année en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, selon un décompte de l’Associated Press. Les Palestiniens ont tué 29 personnes du côté israélien pendant cette période.

Le nouveau gouvernement ultranationaliste d’Israël, formé en décembre dernier, a adopté une approche dure envers les Palestiniens. En janvier, il a décidé de retenir 39 millions de dollars de l’Autorité palestinienne et de transférer les fonds à la place à un programme d’indemnisation pour les familles des victimes israéliennes des attaques des militants palestiniens.

Lors de flambées violentes, l’Égypte, qui a été le premier pays arabe à établir des relations diplomatiques avec Israël, a régulièrement agi en tant qu’intermédiaire pour la paix entre les deux parties.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que la bande de Gaza et Jérusalem-Est. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour l’État indépendant qu’ils espèrent.