Les dirigeants quittent l’ONU face à la perspective d’une guerre plus large au Moyen-Orient – ​​mais avec un projet pour un avenir meilleur

LES NATIONS UNIES — Ils se sont réunis aux Nations Unies au milieu d’avertissements inquiétants concernant une escalade du conflit qui pourrait engloutir le Moyen-Orient et briser davantage les relations internationales fondées sur « multilatéralisme » – des nations travaillant ensemble et partageant le pouvoir. Une semaine plus tard, les dirigeants du monde rentraient chez eux avec la perspective d’une guerre plus vaste qui s’intensifierait et où les divisions mondiales seraient au premier plan, non seulement au Moyen-Orient mais ailleurs.

On ne s’attendait pas à des avancées majeures lors des réunions publiques et privées lors de la réunion annuelle de l’Assemblée générale des Nations Unies des présidents, premiers ministres et autres dirigeants. Il y en a rarement. Mais cette année a été particulièrement sombre, avec une fin en vue des trois conflits majeurs à Gaza, en Ukraine et au Soudan, et une escalade de l’action militaire israélienne au Liban.

L’avertissement du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, selon lequel le multilatéralisme doit être mis en place de retour « du gouffre » À cette morosité s’ajoutent des discours après discours dénonçant les échecs dans la lutte contre le changement climatique et les inégalités croissantes entre les pays riches et les pays pauvres, et mettant en garde contre l’intelligence artificielle sans garde-fous et le potentiel d’armes meurtrières sans contrôle humain.

Le président de l’Assemblée générale, Philémon Yang, a conclu lundi après-midi la réunion d’une semaine de haut niveau, la qualifiant de « particulièrement tumultueuse » et soulignant les « conflits violents » qui font rage.

« Il ne s’agit malheureusement pas d’une liste exhaustive des crises et des conflits qui touchent les États membres de l’ONU », a-t-il déploré.

Il n’y a aucun désaccord sur le fait que le multilatéralisme est rompu et que ce principe fondateur des Nations Unies – établi en 1945 sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale – doit être ressuscité de toute urgence pour faire face aux défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui.

Un exemple : vendredi à l’heure même où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré à l’Assemblée générale que son pays voulait véritablement la paix – un objectif souligné par pratiquement tous les dirigeants – les avions de combat israéliens bombardaient les zones autour de Beyrouth dans un barrage mortel.

Ces derniers jours, a déclaré Yang, le monde a assisté à « une escalade extrêmement dramatique » entre Israël et le Hezbollah au Liban, qui risque de déclencher une guerre dans tout le Moyen-Orient. « À l’heure où nous parlons, la paix au Moyen-Orient ne tient que très peu », a-t-il prévenu.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que la réunion des dirigeants de cette année – avec ses discours marquants connus dans le langage onusien sous le nom de « débat général » – s’est déroulée « à un moment très sérieux et très intense ».

« Le monde ne s’arrête pas au débat général », a-t-il déclaré lundi aux journalistes. « Nous étions donc très concentrés sur ce que disaient les États membres, mais nous restons très concentrés sur ce qui se passe dans le monde en dehors de ce débat. bâtiment. »

Il y a eu un développement positif salué par le secrétaire général Antonio Guterres et de nombreux dirigeants : l’adoption d’un « Pacte pour l’avenir » lors d’un sommet juste avant que les dirigeants du monde ne commencent leurs discours à l’Assemblée générale. Ce plan de 42 pages vise à rassembler les 193 pays membres de l’ONU pour relever les défis d’aujourd’hui, du changement climatique et de l’intelligence artificielle à l’escalade des conflits et à l’augmentation des inégalités et de la pauvreté.

Il met les dirigeants des pays grands et petits, riches et pauvres au défi de transformer leurs promesses en actions. Reste à savoir si cela se produira. Yang, le président de l’Assemblée, a déclaré que son bureau avait déjà lancé « une campagne de sensibilisation » pour stimuler la mise en œuvre.

Illustration du mélange de malheur et d’espoir las qui s’est infiltré dans cette réunion, le ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro, a dénoncé lundi une communauté internationale où « la plupart d’entre nous agissons comme si nous étions seuls au monde, comme si les autres n’existaient pas ». ou ça ne comptait pas.

Pourtant, a-t-il ajouté, le consensus sur le Pacte pour l’avenir « montre que le multilatéralisme n’est pas mort et enterré ».

Du point de vue des dirigeants des nations plus petites ou moins puissantes, l’ONU ne peut pas changer le monde sans se changer elle-même. Fondée avec 51 pays membres, elle en compte aujourd’hui 193, et nombre d’entre eux se sentent inclus jusqu’à un certain point.

« Nous devons veiller à ce que les institutions mondiales donnent aux pays en développement, en particulier aux petits pays vulnérables comme le mien, des places aux tables de prise de décision », a déclaré la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley. « La colère et la méfiance de nos citoyens à l’égard des institutions, des dirigeants et du multilatéralisme et de ses processus qui excluent, tout en donnant lieu à beaucoup de paroles et peu d’actions, sont bien réelles. »

Lauréat du prix Nobel de la paix Mohammed Yunus, Le chef du gouvernement intérimaire du Bangladesh a déclaré que « le temps exige de nouvelles attitudes, de nouvelles valeurs, de nouveaux pactes, entre les communautés et les pays ».

« Je crois que le monde doit s’engager sur une vision commune des « trois zéros » que nous pouvons concrétiser ensemble, en ciblant zéro pauvreté, zéro chômage et zéro émission nette de carbone – où un jeune, où qu’il soit dans le monde, aura des opportunités. grandir, non pas en tant que demandeur d’emploi mais en tant qu’entrepreneur », a-t-il déclaré à l’assemblée.

Au cours du rassemblement mondial, l’assemblée a entendu 190 pays – tous à l’exception de Brunei, du Myanmar et de l’Afghanistan. Parmi les intervenants figuraient 71 chefs d’État, 42 chefs de gouvernement, six vice-présidents et princes héritiers, huit vice-premiers ministres, 53 ministres, trois vice-ministres et sept chefs de délégation. Habituellement, le Conseil de sécurité de l’ONU tient une réunion au cours de la semaine de haut niveau, mais cette année, le conseil s’est réuni environ une demi-douzaine de fois en raison des conflits et des crises mondiales.

Malgré toute l’inquiétude, les dirigeants ici sont des politiciens, et beaucoup ont tenu à faire appel au moins quelque peu à l’optimisme. Peut-être que personne ne l’a autant souligné que le président américain Joe Biden, faire son dernier discours à l’assemblée annuelle après plus d’un demi-siècle de vie publique.

Il a noté que l’humanité avait mis fin à certaines des menaces, conflits et injustices apparemment insolubles qui assaillent le monde lorsqu’il a été élu sénateur en 1972, de la guerre froide à l’apartheid en Afrique du Sud.

« Les choses peuvent s’améliorer », a déclaré Biden. « Nous ne devrions jamais l’oublier. »

Edith M. Lederer, correspondante en chef de l’Associated Press à l’ONU, couvre les affaires internationales depuis plus d’un demi-siècle. Elle et Jennifer Peltz couvrent chaque année l’Assemblée générale des Nations Unies pour AP. Voir plus de couverture par AP de l’Assemblée générale sur https://apnews.com/hub/united-nations