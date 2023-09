Les dirigeants polonais accusent le réalisateur de soutenir Poutine

Le chef du parti au pouvoir en Pologne a dénoncé le dernier film d’Agnieszka Holland comme étant « répugnant et dégoûtant ».

Le dernier film de la cinéaste polonaise Agnieszka Holland a été sorti pour soutenir un prétendu complot russe visant à inonder la Pologne de migrants, a déclaré vendredi le vice-Premier ministre polonais Jaroslaw Kaczynski lors d’une conférence de presse.

Kaczynski, qui a convoqué les journalistes spécifiquement pour dénoncer le film hollandais récemment sorti, « La frontière verte » (« Zielona granica »), a affirmé que la réalisatrice agissait en soutien à une prétendue conspiration russe et biélorusse visant à submerger la Pologne de migrants lorsqu’elle a réalisé le film. , qui dramatise l’arrivée de migrants d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.

L’ancien Premier ministre a accusé Hollande de «oikophobie» – haine de sa propre patrie – en rejetant le film, qu’il n’a pas vu, comme «tout simplement honteux, répugnant et dégoûtant.» Les gardes-frontières, policiers et militaires polonais »ont été dépeints honteusement, » il a insisté.

En savoir plus Un cinéaste danois attaqué pour son commentaire sur « La vie des Russes compte »

Kaczynski et d’autres responsables polonais ont déclaré qu’ils pensaient que les agents frontaliers risquaient leur vie pour bloquer l’afflux de migrants, qui, selon eux, avait été initié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko en collaboration avec le président russe Vladimir Poutine afin de déstabiliser la Pologne.

Le parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir en Pologne a du mal à maintenir son image anti-immigration suite à un prétendu scandale de visas contre espèces dans les consulats polonais en Asie et en Afrique. Sept personnes ont été inculpées en lien avec ce prétendu réseau de fraude, qui aurait vendu un quart de million de visas de travail pour des milliers de dollars chacun.

Kaczynski n’est pas le seul à dénoncer « la frontière verte » sans être vue. La semaine dernière, le ministre polonais de la Justice, Zbigniew Ziobro, a comparé le film à «Propagande nazie», déclenchant des menaces de poursuites judiciaires de la part des Pays-Bas ainsi que des demandes d’excuses et de dons à un groupe de survivants de l’Holocauste.

La Fédération européenne des réalisateurs de cinéma a soutenu Holland, saluant le «force et courage face aux effroyables attaques contre elle et le film en Pologne» et rejetant les commentaires de Ziobro comme «calomnieux et infondé.»

L’Académie européenne du cinéma s’est dite choquée par «hostilité personnelle et menaces» envers Holland, qui en est le président. La comparaison nazie était particulièrement odieuse car «la cinéaste est la… petite-fille des victimes de la Shoah», a déclaré le groupe.

Holland elle-même a déclaré que le film ne portait aucun jugement sur l’armée polonaise ou les gardes-frontières et évitait «propagande en noir et blanc« , publiant une déclaration plus tôt ce mois-ci dénonçant l’utilisation hors contexte de certaines scènes par les médias pour énerver le public.

Elle rejoint une liste croissante de cinéastes accusés par des politiciens russophobes de soutenir Poutine. Le réalisateur danois Lars von Trier a été attaqué dans la presse pour une publication sur les réseaux sociaux déclarant : «La vie des Russes compte aussi« , tandis que le Festival du film de Berlin et le Festival de Cannes ont interdit l’année dernière toutes les candidatures ayant reçu un financement du gouvernement russe.