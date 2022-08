Les dirigeants passés et actuels de la Nation crie de Ministikwan Lake accusés d’avoir détourné des fonds pour la prévention du suicide

Une déclaration déposée ce printemps allègue qu’en 2020, les dirigeants de la nation crie de Ministikwan Lake ont détourné 15 000 $ qui étaient censés être utilisés pour la prévention du suicide.

La déclaration a été déposée à la Cour du Banc de la Reine de Saskatoon le 26 avril 2022 par l’avocat Sean Carrie au nom de Renee Crookedneck, membre de la bande de la Nation crie de Ministikwan Lake (MLCN).

Les allégations contenues dans la déclaration n’ont pas encore été testées devant les tribunaux. Mardi, la Cour du Banc de la Reine a confirmé qu’aucune défense n’avait été déposée au nom des défendeurs.

MLCN est situé à environ 300 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon. Sa population enregistrée est d’environ 1 300 personnes, dont la majorité vit dans des réserves.

La déclaration indique que Leslie Crookedneck, Garth Crookedneck et Gabe Alexan ont chacun pris 5 000 $ à MLCN sans autorisation légale ni simple raisonnement en juillet 2020. L’argent aurait été retiré au groupe à son insu ou sans son consentement.

Des documents du grand livre partagés avec CBC News montrent que Leslie Crookedneck, Garth Crookedneck et Gabe Alexan ont chacun reçu un chèque d’une valeur de 5 000 $ le 9 juin 2020, provenant du fonds «activités de prévention» du MLCN.

Leslie Crookedneck a été chef du MLCN pendant plus de 15 ans et a été démis de ses fonctions en octobre 2021. Garth Crookedneck a été conseiller de bande pendant plus de deux ans et a été démis de ses fonctions en octobre 2021.

Gabe Alexan a été conseiller de bande pendant plus de 10 ans et a été réélu en octobre 2021.

Leslie Crookedneck et Gabe Alexan n’ont pas répondu aux nombreuses demandes de commentaires dans les délais. CBC n’a pas pu contacter Garth Crookedneck.

Renee Crookedneck, qui a déposé la déclaration, travaillait avec la Band Member Alliance and Advocacy Association of Canada (BMAAAC), une organisation à but non lucratif qui travaille avec les membres de la bande qui demandent des comptes à leurs dirigeants devant les tribunaux.

Le fondateur de BMAAAC, Rob Louie, a déclaré à CBC News que le grand livre du groupe détaillant les chèques émis à Leslie, Garth et Gabe le rend confiant qu’ils ont obtenu cet argent.

“Maintenant, la question sera de savoir s’ils peuvent ou non justifier de prendre 5 000 $ chacun, car cela fait partie de leur obligation fiduciaire, est de pouvoir justifier une telle transaction”, a déclaré Louie.

“Je pense qu’ils auront du mal à le faire car il n’y a pas de résolution du conseil de bande, il n’y a pas de procès-verbal et il n’y a même pas d’explication pour la prise de 5 000 $.”

Rob Louie a déclaré qu’il avait lancé le BMAAAC parce qu’il avait constaté une lacune dans le soutien aux communautés des Premières Nations. (Jamie Malbeuf/CBC)

Louie a déclaré que les autres transactions dans le grand livre du groupe sont justifiées. Il a dit que les trois paiements de 5 000 $ à Leslie, Garth et Gabe n’avaient aucune justification.

La déclaration déposée ce printemps indique que Renee veut que les conseillers remboursent la bande, avec intérêts, pour l’argent. Renee demande également des “dommages-intérêts punitifs et/ou exemplaires” contre chacun des accusés.

“Nous cherchons à aider la plaignante Renee Crookedneck à récupérer [money for legal fees she spent] et créer un précédent juridique, où le chef et le conseil ne peuvent pas arbitrairement s’approprier de l’argent sur n’importe quel budget du lac Ministikwan », a déclaré Louie.

“Ce n’est pas de l’argent gratuit.”

Après que Louie ait parlé avec CBC News pour cette histoire, des allégations selon lesquelles le BMAAAC n’a pas fourni de services aux personnes qui les ont payés ont fait surface. Au moins une de ces personnes a été remboursée. Une plainte officielle a été déposée auprès de la BC Law Society concernant les actions du BMAAAC dans cette affaire.

Responsabilité requise : Fédération canadienne des contribuables

La Fédération canadienne des contribuables (FCT) a déclaré que la situation à Ministikwan montre un besoin évident de responsabilisation de la part des bureaux de bande, des chefs et des conseils.

“Il est fondamentalement important que les gens sachent ce que font leur chef et leur conseil, ou ce que font leur maire et leur conseil, où va leur argent”, a déclaré Kris Simms, directeur albertain de la FCE.

Simms a déclaré que des organisations comme Louie’s – celles qui s’efforcent d’obtenir la responsabilité des chefs et des conseils – sont importantes.

Leur travail, a-t-elle dit, responsabilise les membres de la bande qui pourraient autrement se sentir impuissants à demander des comptes.

“Si vous n’avez pas de responsabilité, si vous n’avez pas d’audits, vous n’avez pas de freins et contrepoids, vous n’avez pas accès à l’information et vous avez une grosse pile d’argent quelque part? Cela peut aller là où ce n’est pas censé partir », a déclaré Simms.