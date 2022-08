Les dirigeants occidentaux saluent l’Ukraine le jour de son indépendance

Les dirigeants européens ont promis un soutien indéfectible à l’Ukraine alors que le pays déchiré par la guerre célébrait mercredi son jour de l’indépendance, coïncidant avec le jalon de six mois de l’invasion russe.

Les dirigeants ont rendu hommage aux sacrifices et au courage du peuple ukrainien, ont exprimé leur détermination à continuer à fournir des armes à l’Ukraine et ont vilipendé Moscou pour son attaque contre la nation voisine d’Europe de l’Est.

En Grande-Bretagne, des hommages floraux et musicaux ont ponctué une manifestation de solidarité alors que l’Ukraine commémorait sa déclaration d’indépendance de 1991 vis-à-vis de l’Union soviétique. Le ministère britannique de la Défense a tweeté une vidéo du Scots Guards Band interprétant la chanson ukrainienne gagnante du concours Eurovision de la chanson, “Stefania”.

Une arche de tournesols – la fleur nationale de l’Ukraine – a décoré le bureau de Downing Street du Premier ministre britannique. Le Premier ministre Boris Johnson, qui doit bientôt quitter ses fonctions, a exhorté les alliés à continuer d’apporter à l’Ukraine tout le soutien militaire, humanitaire, économique et diplomatique dont elle a besoin.

“Nous ne reconnaîtrons jamais l’annexion par la Russie de la Crimée ou de tout autre territoire ukrainien”, a déclaré Johnson dans une allocution vidéo mardi lors d’un sommet international sur la prise par la Russie de la péninsule de Crimée à l’Ukraine en 2014.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter que “nos pensées vont à ceux qui paient de leur vie la terreur de guerre russe jour après jour, qui sont mutilés et blessés”.

“Nous pleurons avec ceux qui ont perdu des amis ou des membres de leur famille, qui ont dû fuir, ont été enlevés à leur patrie bien-aimée ou par des occupants russes, qui ont perdu leurs biens sous les bombes, les roquettes et les obus d’artillerie russes”, a déclaré la chancelière.

Scholz a eu des mots durs pour la Russie, réprimandant le Kremlin pour son « impérialisme rétrograde » et a souligné que l’Ukraine « chassera l’ombre sombre de la guerre parce qu’elle est forte et courageuse, parce qu’elle a des amis en Europe et partout dans le monde ».

Le pape François a marqué le demi-anniversaire de l’invasion en dénonçant la “folie” de la guerre, en mettant en garde contre le risque de “désastre” nucléaire dû aux combats et en déplorant que des innocents des deux côtés en paient le prix.

Le souverain pontife a mis en garde contre le risque de catastrophe nucléaire en Ukraine, une référence au bombardement de la centrale nucléaire de Zaporijia occupée par la Russie. Il a également fustigé ceux qui profitaient de la guerre, en particulier les fabricants d’armes.

François a intensifié ses dénonciations de la guerre bien qu’il blâme rarement la Russie ou le président Vladimir Poutine nommément, preuve que le Vatican essaie de maintenir le dialogue ouvert avec Moscou.

___

Suivez toute la couverture d’AP sur la guerre en Ukraine sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

The Associated Press