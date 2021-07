Les dirigeants nord-coréen et chinois s’engagent à resserrer leurs liens

On s’attend à ce que la Corée du Nord recherche un plus grand soutien de la Chine, son principal allié et bienfaiteur de l’aide, alors qu’elle est aux prises avec des difficultés économiques exacerbées par la pandémie de coronavirus et paralysant les sanctions dirigées par les États-Unis contre son programme d’armes nucléaires. La Chine, pour sa part, considère qu’empêcher un effondrement de la Corée du Nord est crucial pour ses intérêts en matière de sécurité et devrait renforcer ses liens avec la Corée du Nord et d’autres alliés traditionnels dans un contexte de rivalité féroce avec les États-Unis, selon certains experts.