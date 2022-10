Les dirigeants noirs réprimandent la position de Tuberville sur les réparations et le crime

En ce qui concerne Jeremy Ellis, le républicain Tommy Tuberville devrait connaître ou en savoir plus sur la longue histoire et les luttes des résidents noirs de l’Alabama qu’il représente au Sénat américain.

Tuberville a déclaré samedi aux gens lors d’un rassemblement électoral au Nevada que les démocrates soutenaient les réparations pour les descendants d’esclaves parce qu'”ils pensent que les gens qui commettent le crime le doivent”.

Ses remarques – considérées par beaucoup comme des Noirs américains racistes et stéréotypés comme des personnes commettant des crimes – ont profondément touché certains, en particulier dans et autour d’Africatown, une communauté de Mobile, en Alabama, qui a été fondée par des descendants d’Africains introduits illégalement aux États-Unis. en 1860 à bord d’une goélette appelée la Clotilda.

La découverte en 2019 du navire dans les eaux boueuses près de Mobile offre le meilleur argument pour des réparations d’un certain type aux descendants des esclaves qui ont survécu à la longue et ardue traversée de l’Atlantique.

“Je pense que les commentaires du sénateur Tuberville étaient mal informés, de nature ignorante et gênants pour l’État de l’Alabama”, a déclaré Ellis, qui vit maintenant à Marietta, en Géorgie, et est président de la Clotilda Descendants Association.

Avant de se présenter au Sénat américain, Tuberville a passé quatre décennies dans l’entraînement, dont 11 ans en tant qu’entraîneur-chef à l’Université d’Auburn, située à environ trois heures de route au nord-est de Mobile.

Ellis est diplômé en 2003 de l’école d’ingénieurs d’Auburn et a déclaré avoir assisté à tous les matchs à domicile de l’équipe de football à Auburn. Ellis a également déclaré qu’il avait été assistant étudiant pour l’équipe sous Tuberville.

“Je pense que cela conviendrait au sénateur Tuberville de visiter Africatown”, a déclaré Ellis. “C’est un domaine qu’il connaît extrêmement bien puisqu’il y a recruté un certain nombre de ses joueurs lorsqu’il était entraîneur en chef de football.”

Les remarques de Tuberville sur la réponse du Parti démocrate à la hausse perçue de la criminalité à travers le pays interviennent quelques semaines seulement avant les élections générales du 8 novembre, alors que les républicains cherchent à reprendre le contrôle du Congrès.

“Ils ne sont pas tendres avec le crime”, a déclaré Tuberville à propos des démocrates. « Ils sont pro-crime. Ils veulent du crime. Ils veulent le crime parce qu’ils veulent s’emparer de ce que vous avez. Ils veulent contrôler ce que vous avez. Ils veulent des réparations parce qu’ils pensent que les gens qui commettent le crime en sont redevables.

Le sénateur du premier mandat n’a pas publiquement réagi au contrecoup de ses paroles, qui ont relancé le débat national sur les réparations.

En avril 2021, un panel de la Chambre a approuvé une législation qui créerait une commission pour étudier la question. La Maison Blanche du président Joe Biden a déclaré plus tôt qu’il soutenait l’étude des réparations pour les Noirs américains.

“Quand ils ont illégalement amené mes ancêtres dans la région de Mobile, en Alabama, un crime a été commis”, a déclaré Ellis à l’Associated Press mardi. “Et maintenant que nous avons les artefacts réels, les preuves du crime, je pense que c’est une étude de cas claire et parfaite.”

Les déclarations de Tuberville “sont les paroles d’un homme qui essaie de mener un effort désespéré pour discréditer et minimiser le fait que des réparations sont dues”, a déclaré Darron Patterson, ancien président de la Clotilda Descendants Association et cousin d’Ellis.

Patterson, qui vit à Mobile et dit que son arrière-arrière-grand-père était esclave à bord du Clotilda, a critiqué les affirmations de Tuberville.

“Êtes-vous en train de dire que les descendants d’esclaves sont les seuls à commettre des crimes dans ce pays ?” dit Patterson. «Nous avons des gens à Washington qui ne comprennent vraiment pas ce qu’est leur travail. Nous vous avons envoyé là-bas pour faire le travail. Le travail consiste à avoir à cœur les meilleurs intérêts de l’Amérique. Comment diable le meilleur intérêt de l’Amérique est-il à cœur lorsque vous déclarez que les démocrates sont pour le crime et que ceux qui commettent les crimes sont ceux qui réclament des réparations ? »

Patterson a déclaré qu’il prévoyait de rencontrer Tuberville la semaine prochaine.

Le message de Tuberville s’adressait à la base des républicains MAGA à la recherche d’un poste et aux partisans de l’ancien président Donald Trump, un allié de Tuberville, selon Ron Daniels, responsable de la Commission nationale des réparations afro-américaines.

Les remarques présentent “un moment de proclamation d’émancipation” pour Biden, un démocrate, pour embrasser l’étude fédérale sur les réparations et dire: “” Je me tiens du côté de la justice raciale et de la guérison raciale “”, a déclaré Daniels.

Mais Frederick Gooding Jr., professeur d’études et d’honneurs afro-américain à la Texas Christian University, pense que Tuberville ne faisait que “tester les eaux”.

“Je pense que c’est assez stratégique”, a déclaré Gooding. « Voyons où ça va. Il est dans une petite ville du Nevada. Nous sommes à quelques années de la prochaine grande élection nationale. Il tire parti du temps, tirant une partie de la rhétorique au coup par coup et à petites doses. Entraîneur de football à succès depuis si longtemps, la stratégie est littéralement son jeu. »

Mais ce que Tuberville a dit sur les réparations et le crime “n’a aucun sens”, a ajouté Gooding.

“L’idée qu’ils veulent s’emparer de ce que vous avez, puis contrôler ce que vous avez” alimente la peur “, a déclaré Gooding. « Ensuite, il jette des réparations. Les réparations ont à voir avec la réparation des crimes humains qui ont été commis.

Les données compilées par le FBI montrent que la criminalité a ralenti au cours de la dernière année et que la plupart des crimes sont commis par des Blancs, qui représentent plus de 75% de la population américaine, selon le Census Bureau.

Les données ont été publiées le 5 octobre. Elles ont montré que les crimes violents et contre les biens sont généralement restés constants entre 2020 et 2021, avec une légère diminution du taux global de crimes violents et une augmentation de 4,3 % du taux de meurtres. C’est une amélioration par rapport à 2020, lorsque le taux de meurtres aux États-Unis a bondi de 29 %.

Les chiffres de certains des plus grands services de police du pays n’ont pas été inclus dans le rapport du FBI.

Une analyse des données sur la criminalité par le Brennan Center for Justice montre également que le taux de meurtres a augmenté de près de 30 % en 2020, augmentant aussi bien dans les villes que dans les zones rurales.

___

Williams, basé à Detroit, est membre de l’équipe Race and Ethnicity d’AP.

Corey Williams, l’Associated Press