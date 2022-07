Les dirigeants noirs expriment le malaise de l’extrême gauche avec Eric Adams

Lorsque le gouvernement fédéral a menacé de prendre le contrôle de Rikers Island en raison de la violence et de la mauvaise gestion, M. Adams a demandé plus de temps pour apporter des changements systémiques. “Pourquoi me donner une opportunité?” dit le maire. “Parce que les gens de Rikers, ils me ressemblent.”

Lorsque le corps de presse de la mairie a interrogé le maire sur le succès de ses efforts de lobbying à Albany, M. Adams a souligné que les journalistes qui le couvrent sont majoritairement blancs.

“Je suis un homme noir qui est maire, mais mon histoire est interprétée par des gens qui ne me ressemblent pas”, a-t-il déclaré. « Combien y a-t-il de Noirs dans les comités de rédaction ? Combien de Noirs déterminent comment ces histoires sont écrites ?

Lorsque le maire a été confronté à des questions de Trevor Noah, l’animateur de “The Daily Show”, sur l’équilibre entre le financement de la police et le financement de l’éducation et des programmes qui s’attaquent aux causes profondes de la criminalité, le maire est de nouveau passé à un récit personnel.

Il a raconté comment sa dyslexie n’avait été découverte qu’à l’adolescence et s’est demandé pourquoi les étudiants noirs et latinos continuaient d’avoir de mauvais résultats malgré le budget de près de 40 milliards de dollars du ministère de l’Éducation.

“Nous nous sommes fait jouer pendant si longtemps”, a déclaré M. Adams. “Vous savez combien d’argent on gagne quand un enfant est dyslexique et n’est pas scolarisé, et qu’il est incarcéré ?”