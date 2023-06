Les dirigeants noirs évaluent les progrès de la DEI des entreprises américaines depuis George Floyd

Le meurtre de George Floyd et le mouvement de justice sociale qui a émergé ont été un moment révélateur pour beaucoup aux États-Unis, y compris les plus grandes entreprises du pays. La tragédie a suscité une plus grande prise de conscience et un changement positif dans les entreprises américaines, selon une nouvelle enquête auprès des cadres noirs menée par CNBC, mais les résultats de l’enquête montrent qu’il reste beaucoup de travail à faire.

L’enquête, menée par CNBC en partenariat avec le Conseil de direction exécutifa constaté que 74 % des cadres noirs ont déclaré avoir constaté un changement positif dans l’embauche, la rétention et la promotion des employés noirs depuis que Floyd a été tué en mai 2020. Encore plus (80 %) ont déclaré que leur entreprise avait fourni plus de soutien et d’attention aux groupes de ressources pour les employés.

Mais la nécessité d’accorder une plus grande attention aux questions de diversité est également évidente dans les résultats. Comme de nombreux cadres noirs disent que le traitement organisationnel des employés noirs est resté le même (43%) ou s’est détérioré (9%) depuis 2020, comme ceux qui disent qu’il s’est amélioré (48%). Et exactement la moitié disent qu’il y a encore moins d’opportunités pour les employés noirs que les autres employés de leurs organisations.

« Les résultats de l’enquête de CNBC suggèrent qu’à l’ère post-Floyd, les entreprises démontrent une prise de conscience accrue du manque d’opportunités important auquel sont confrontés les professionnels noirs », a déclaré Shundrawn Thomas, fondateur de la société d’investissement. Le groupe Copia. « Bien que des poches d’amélioration soient notées, les résultats reflètent la réalité qui donne à réfléchir que la traduction des déclarations en progrès exige un effort plus important et soutenu pour aller de l’avant. »