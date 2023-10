Les dirigeants nationaux du secteur de la santé appellent à une « action urgente » alors que les ministres se réunissent à l’Île-du-Prince-Édouard

Au milieu de ce que beaucoup appellent une crise nationale des soins de santé, les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé ont entamé mercredi une série de réunions de deux jours à Charlottetown.

Quatre groupes représentant les médecins et les infirmières du Canada ont déclaré mardi dans une déclaration commune que les ministres de la Santé devraient quitter la conférence « avec un engagement clair en faveur d’une action urgente ».

Le communiqué indique que les Canadiens confrontés à des salles d’urgence surpeuplées et qui ont du mal à accéder aux soins « perdent espoir dans leur système de santé ».

« C’est vraiment une question de chiffres », a déclaré la Dre Kathleen Ross, présidente de l’Association médicale canadienne, lors d’une entrevue mercredi. « Nous n’avons tout simplement pas suffisamment de personnes travaillant dans notre système de santé. »

La Dre Kathleen Ross, présidente de l’Association médicale canadienne, a déclaré que les Canadiens « perdent espoir dans leur système de santé » et ont du mal à accéder aux soins. (Aaron Adetuyi/CBC)

Cette semaine, des représentants de l’association ont visité l’une des nouvelles cliniques de soins collaboratifs de l’Île-du-Prince-Édouard, où des médecins et d’autres professionnels de la santé travaillent au sein d’une équipe de soins de santé intégrée.

Sur l’île, ces structures sont appelées résidences médicales, et l’AMC a déclaré que tous les Canadiens devraient avoir accès à ces structures.

« Nous appelons cela des réseaux de soins primaires en Colombie-Britannique — toutes ces poches d’excellence — mais nous n’avons pas d’accès universel », a déclaré Ross.

Les infirmières, quant à elles, profitent de l’occasion pour parler aux ministres pour les mettre en garde contre une privatisation accrue du secteur de la santé, en particulier contre le recours à des infirmières coûteuses provenant d’agences privées pour pourvoir les postes lorsque les postes sont vacants ou lorsqu’il est impossible de trouver des travailleurs occasionnels.

« [Spending] Les fonds publics destinés aux soins de santé sont confiés à des organismes privés, ce qui fait perdre une énorme partie de l’argent que nous devons investir dans notre propre système de santé public », a déclaré Barbara Brookins, présidente du PEI Nurses Union, qui représente plus de plus de 1 300 infirmières autorisées et infirmières praticiennes.

À l’heure actuelle, nous avons un grand nombre d’infirmières d’agence et elles sont rémunérées complètement différemment de nos membres et traitées différemment. Il y a évidemment une certaine animosité. —Barbara Brookins

Le syndicat affirme que près du tiers des postes d’infirmières à l’Île-du-Prince-Édouard sont actuellement vacants. Jusqu’à cette année, a déclaré Brookins, le recours aux infirmières d’agence sur l’île était rare.

Le syndicat affirme que près du tiers des postes d'infirmières à l'Île-du-Prince-Édouard sont actuellement vacants. Jusqu'à cette année, a déclaré Brookins, le recours aux infirmières d'agence sur l'île était rare.

Barbara Brookins, présidente du PEI Nurses Union, affirme que la privatisation, le recours aux infirmières d’agence et la violence en milieu de travail seront abordés lors des réunions. (Aaron Adetuyi/CBC)

L’hôte de la conférence, le ministre de la Santé de l’Île-du-Prince-Édouard, Mark McLane, a déclaré que la privatisation n’avait pas été discutée lors des réunions de mercredi.

Il a déclaré que le gouvernement fédéral est « très ferme » dans son interprétation de la Loi canadienne sur la santé, ajoutant : « À l’Île-du-Prince-Édouard, nous sommes très fiers d’avoir l’intention de respecter cette loi.

McLane a déclaré que le Canada doit former davantage de travailleurs de la santé ou les importer de l’étranger – plutôt que de laisser les provinces tenter de surenchérir les unes sur les autres pour les travailleurs existants.

Le ministre de la Santé de l’Î.-P.-É., Mark McLane, dit qu’il est regrettable que la pénurie de médecins n’ait pas été prévue il y a 10 ou 15 ans pour pouvoir y remédier. (Aaron Adetuyi/CBC)

« Je sais qu’avec mes homologues de l’Atlantique, nous en parlons régulièrement », a déclaré le ministre de la Santé. « J’utilise le terme « gain net ». Que pouvons-nous faire en tant que groupe pour obtenir des gains nets en ressources humaines ? »

Des appels sont lancés pour qu’Ottawa et les provinces ratifient les accords conclus plus tôt cette année pour un financement supplémentaire des soins de santé – ce que la Colombie-Britannique a annoncé mardi.

L’idée est que ces accords mèneront à des solutions en matière de soins de santé, et que les milliards de fonds supplémentaires contribueront à les financer.

Le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, est arrivé mardi et devrait participer aux réunions de jeudi.