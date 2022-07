Les dirigeants nationaux des îles du Pacifique déclarent l’urgence climatique

SUVA, Fidji (AP) – Les dirigeants nationaux des îles du Pacifique ont déclaré vendredi une urgence climatique et ont convenu d’essayer de ramener Kiribati dans le principal groupe diplomatique de la région.

Kiribati a annoncé qu’il s’était retiré du Forum des îles du Pacifique, composé de 18 membres, avant le sommet des dirigeants à Fidji cette semaine. Cette décision a été considérée comme un signe de l’influence croissante de la Chine dans la région.

Dans un communiqué qui sera bientôt publié, les dirigeants ont “salué et pleinement soutenu” l’engagement du nouveau gouvernement australien envers les priorités du forum en matière de changement climatique, a rapporté l’Australian Associated Press après avoir vu le document.

L’Australie, la plus riche et la plus peuplée des nations du forum, s’est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43% en dessous des niveaux de 2005 d’ici la fin de la décennie sous un nouveau gouvernement élu en mai.

Le précédent gouvernement australien s’était engagé à des réductions de seulement 26% à 28% d’ici 2030.

Une autre clause du communiqué exhorte ostensiblement toutes les nations du forum à réaliser « des progrès clairs dans la transformation des promesses et des engagements en actions » compatibles avec la maîtrise du réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit).

Les objectifs actuels de l’Australie d’une réduction de 43 % d’ici 2030 et de zéro net d’ici 2050 sont en deçà de cette aspiration.

Les dirigeants, dont beaucoup sont confrontés à une menace existentielle d’une planète qui se réchauffe, considèrent le changement climatique comme leur plus grand risque pour la sécurité et ont déclaré une urgence climatique.

Le Premier ministre fidjien Frank Bainimarama, qui a présidé le sommet, a utilisé Twitter pour exhorter le Premier ministre australien Anthony Albanese à prendre de nouvelles mesures.

“Le nouvel engagement climatique de l’Australie est une avancée que les Fidji recherchent depuis longtemps – mais par devoir envers chaque jeune du Pacifique, j’ai exhorté @AlboMP à aller plus loin pour l’avenir commun de notre famille en alignant l’engagement de l’Australie sur le 1.5 -objectif de degré », a déclaré Bainimarama.

L’unité du Pacifique était un autre sujet clé pour les dirigeants, renforcé par le retrait de Kiribati.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande financeront l’accord de Suva, qui réforme le forum et de nouveaux efforts diplomatiques pour ramener Kiribati au bercail.

Bien que la Chine ne soit pas nommée dans le communiqué, son influence croissante dans la région a fait l’objet de nombreuses discussions parmi les dirigeants.

Les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont été parmi les critiques les plus virulents d’un pacte de sécurité signé entre la Chine et les Îles Salomon, hôte du sommet annuel des dirigeants du forum l’année prochaine.

Les détails du pacte n’ont pas été rendus publics, mais l’accord a fait craindre une installation militaire chinoise permanente à moins de 2 000 kilomètres (1 200 miles) de la côte nord-est de l’Australie.

L’Australie a déjà un traité de sécurité avec les Salomon et la police australienne est dans la capitale, Honiara, pour maintenir la paix depuis les émeutes de la fin de l’année dernière.

L’Australie a fait valoir que la famille des nations du forum devrait gérer ses propres problèmes de sécurité au lieu de se tourner vers des étrangers tels que la Chine. Le communiqué a semblé soutenir ce point de vue avec un engagement envers la sécurité « la famille d’abord » dans le Pacifique.

Le Premier ministre des Îles Salomon, Manasseh Sogavare, a déclaré jeudi que le nouveau pacte de sécurité de son pays ne permettrait pas à la Chine de construire une base militaire dans son pays et de faire de ses citoyens des “cibles pour des frappes militaires potentielles”.

Les partenaires de dialogue du forum – dont les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne et la France – n’avaient pas été invités au sommet de cette année dans la capitale des Fidji, Suva.

Mais Bainimarama a invité mercredi la vice-présidente américaine Kamala Harris à prononcer un discours virtuel, dans lequel elle a proposé d’augmenter l’engagement diplomatique et l’aide financière des États-Unis.

Deux attachés de défense de l’ambassade de Chine qui regardaient le discours de Harris depuis les sièges des médias ont été repérés par un journaliste et signalés à la police. La police leur a demandé de partir, a rapporté The Guardian.

Lors du discours de Harris, un responsable chinois à Pékin a déclaré que son gouvernement se félicitait d’un plus grand soutien de la part d’autres personnes pour aider à développer et à revitaliser les îles du Pacifique. Mais le responsable a averti que de tels efforts ne devraient pas être entrepris pour contrer la Chine.

Les Îles Salomon et Kiribati ont récemment transféré leur reconnaissance diplomatique de Taïwan à Pékin.

