Les dirigeants musulmans et arabes du Michigan rejettent l’équipe de campagne de Biden sur la réponse Israël-Gaza

Les dirigeants musulmans et arabes américains du Michigan ont annulé une réunion avec l’équipe de campagne du président Joe Biden dans un contexte d’opposition croissante à la réponse de son administration à la guerre entre Israël et le Hamas, ont déclaré plusieurs personnes à ABC News.

“Nous sommes abasourdis”, a déclaré Abed Ayoub, directeur exécutif national du Comité anti-discrimination américano-arabe, à ABC News. “Pourquoi cette administration continue-t-elle de croire que nous allons simplement les rencontrer sans qu’ils ne bougent sur nos revendications ? Et ce sont les mêmes revendications depuis octobre, et rien n’a changé.”

Assad Turfe, directeur adjoint du comté de Wayne, qui avait organisé la réunion prévue entre la campagne et la communauté, est celui qui l’a annulée, a déclaré à ABC News une personne proche de la décision.

Depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, l’administration Biden a été confrontée à des appels aux États-Unis pour qu’ils soutiennent un cessez-le-feu permanent alors que les protestations catégoriques contre leur soutien indéfectible à Israël persistent.

Mardi, alors que Biden prononçait un important discours de campagne en Virginie sur le droit à l’avortement, il a été interrompu à 14 reprises par des manifestants pro-palestiniens scandant « Génocide Joe » et « Cessez-le-feu maintenant !

La directrice de campagne de Biden, Julie Chavez Rodriguez, s’est rendue vendredi dans le Michigan pour rencontrer des élus de la région de Détroit. Cependant, les plans initiaux étaient qu’elle rencontre 10 à 15 dirigeants musulmans et arabes américains après que son équipe les ait approchés pour discuter du mécontentement croissant au sein de leur communauté, a déclaré Ayoub.

“Nous sommes conscients qu’elle rencontre différentes personnes”, a déclaré Ayoub. “Il ne s’agit pas d’une réunion de groupe… C’est bouleversant qu’ils pensent avoir le droit d’aller de l’avant et de planifier cela. Ils ne parlent pas au nom de la communauté.”

Plusieurs dirigeants locaux invités à rencontrer Rodriguez, dont le maire de Dearborn, Abdullah Hammoud, ont refusé de le faire après les réticences de la communauté.

“Notre exigence immédiate est limpide : l’administration Biden doit appeler à un cessez-le-feu permanent pour un génocide qu’elle défend et qu’elle finance avec l’argent de nos impôts”, a déclaré Hammoud dans un communiqué. poste sur X, anciennement Twitter. “Les habitants de Dearborn ont protesté et organisé sans relâche pour exiger un cessez-le-feu. En tant que maire, je suis leur exemple.”

Hammoud a ajouté : « Je n’engagerai pas de conversations sur les élections pendant que nous regardons en direct un génocide soutenu par notre gouvernement.

Lexis Zeidan, une Palestinienne-Américaine et résidente de Dearborn, a déclaré qu’elle avait également été approchée par la campagne, mais qu’elle avait également rejeté l’invitation.

“Je crois fermement que la communauté s’est mobilisée de manière efficace et stratégique au cours des quatre derniers mois et que nous ne devrions prendre aucune décision ni avoir de conversations sans impliquer notre communauté”, a déclaré Zeidan.

Le comté de Wayne, qui abrite Detroit et Dearborn, compte le taux d’habitants arabes le plus élevé de tous les autres comtés d’Amérique, selon le Bureau du recensement des États-Unis. Et le Michigan, un État que Biden a remporté de justesse contre Trump en 2020 et qui sera crucial lors des prochaines élections, compte la plus grande population arabe de tous les États du champ de bataille.

Au milieu des informations selon lesquelles la vice-présidente Kamala Harris insiste en privé pour que Biden se montre plus sympathique envers les Palestiniens, plusieurs personnes ont également déclaré à ABC News que l’équipe de Harris avait demandé une réunion en février à Washington.

Huwaida Arraf, une avocate des droits civiques, affirme qu’un conseiller principal de l’équipe de Harris l’a contactée, mais Arraf a immédiatement refusé.

« Nous avons demandé à l’administration de cesser d’alimenter le financement permettant ce génocide, et nous avons été confrontés à un blocage », a déclaré Arraf. “Et maintenant, parce que nous approchons des élections. Et Biden ne s’en sort pas très bien dans les sondages globaux. Maintenant, ils veulent nous parler.”

La campagne Biden n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Les dirigeants de la communauté ont déclaré à ABC News que les efforts de sensibilisation étaient trop limités, trop tard et que la seule chose qui pourrait les apaiser était un cessez-le-feu.

“Notre position depuis le premier jour est claire : sans un cessez-le-feu sur la table ni un appel à un cessez-le-feu, nous ne voyons pas l’intérêt de la réunion”, a déclaré Ayoub.