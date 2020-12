Les militantes de Hong Kong Agnes Chow, Ivan Lam et Joshua Wong avant une audience à Hong Kong le 23 novembre.

SINGAPOUR – Les dirigeants américains et britanniques ont dénoncé la décision de Hong Kong de condamner à la prison trois militants de premier plan pour des accusations liées à un rassemblement illégal en faveur de la démocratie.

Le militant hongkongais Joshua Wong a été condamné mercredi à plus de 13 mois de prison, tandis que deux autres membres pro-démocratie de son groupe politique aujourd’hui dissous, Agnes Chow et Ivan Lam, ont également été condamnés à 10 mois et sept mois respectivement.

Wong a plaidé coupable d’avoir organisé et incité à un rassemblement illégal près du siège de la police de Hong Kong l’année dernière. Chow a admis avoir incité et participé à la même manifestation, tandis que Lam a plaidé coupable d’incitation.