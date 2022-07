Les dirigeants mondiaux stupéfaits par la fusillade d’Abe prient pour la guérison

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – Les dirigeants mondiaux ont exprimé leur choc et leur angoisse face à la fusillade de vendredi contre l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe lors d’un discours de campagne et ont prié pour son rétablissement rapide.

Abe a été abattu dans l’ouest du Japon et transporté par avion à l’hôpital. Les responsables ont déclaré qu’il ne respirait pas et que son cœur s’était arrêté. La police a arrêté un tireur présumé sur les lieux. L’attaque a été un choc dans l’un des pays les plus sûrs au monde avec certaines des lois les plus strictes en matière de contrôle des armes à feu.

Le secrétaire d’État Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis étaient “profondément attristés et profondément préoccupés” par la tentative de meurtre d’Abe.

« Nous ne connaissons pas son état. Nous savons qu’apparemment il a été abattu. Nos pensées, nos prières sont avec lui, avec sa famille, avec le peuple japonais. C’est un moment très, très triste », a-t-il déclaré en marge de la réunion du Groupe des 20 nations riches et en développement sur l’île indonésienne de Bali.

L’ancien président américain Donald Trump a déclaré que l’attaque contre Abe était dévastatrice. Il a décrit Abe comme un “vraiment grand homme et leader” et a déclaré qu’Abe “était un véritable ami à moi et, plus important encore, l’Amérique”.

“C’est un coup dur pour le merveilleux peuple japonais, qui l’aimait et l’admirait tant. Nous prions tous pour Shinzo et sa belle famille ! Trump a déclaré sur son application de médias sociaux.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a fait écho à ces sentiments.

“Une nouvelle choquante du Japon selon laquelle l’ancien Premier ministre Shinzo Abe a été abattu. Nos pensées vont à sa famille et au peuple japonais en ce moment », a tweeté Albanese.

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, qui était à Sydney pour rencontrer Albanese vendredi, s’est dite “profondément choquée”.

“Il a été l’un des premiers dirigeants que j’ai rencontrés officiellement lorsque je suis devenu Premier ministre. Il était profondément engagé dans son rôle, et aussi généreux et gentil. Je me souviens qu’il a demandé après la perte récente de notre animal de compagnie quand je l’ai rencontré, un petit geste mais qui montre le genre de personne qu’il est », a déclaré Ardern. “Mes pensées vont à sa femme et au peuple japonais. Des événements comme celui-ci nous secouent tous profondément.

Les dirigeants asiatiques ont également été stupéfaits.

“Profondément affligé par l’attaque contre mon cher ami Abe Shinzo. Nos pensées et nos prières sont avec lui, sa famille et le peuple japonais », a tweeté le Premier ministre indien Narendra Modi.

Le ministre philippin des Affaires étrangères, Enrique Manalo, a déclaré avoir appris la nouvelle avec beaucoup de choc et de consternation. “J’exprime ma profonde sympathie et je prie pour son rétablissement rapide”, a-t-il déclaré.

Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, qui est à Bali en tant que président du G-20, a transmis « les plus sincères condoléances et nos prières pour le prompt rétablissement » des ministres des Affaires étrangères du G-20 à Abe.

D’autres anciens dirigeants mondiaux ont condamné l’attaque épouvantable contre Abe, qui était le plus ancien Premier ministre du Japon. Il a dirigé le Japon de 2006 à 2007 et de nouveau à partir de 2012 avant de se retirer en 2020 en raison d’une mauvaise santé.

L’ancien Premier ministre australien Kevin Rudd a déclaré qu'”une attaque contre n’importe quel dirigeant politique démocratiquement élu dans le monde est une attaque contre les partisans de la démocratie partout dans le monde”.

“Shinzo Abe est un dirigeant politique dynamique du Japon depuis de nombreuses années, et nous espérons tous qu’il se rétablira et reprendra ses importantes responsabilités au sein de la Diète”, a déclaré Rudd sur Facebook.

Deux autres anciens premiers ministres australiens, Tony Abbott et Malcolm Turnbull, ont réagi avec incrédulité. Abott a qualifié cela d ‘”acte de violence choquant” et Turnbull a déclaré qu’il était horrifié. Ils ont tous deux exprimé l’espoir et les prières qu’Abe réussira.

L’ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Robert O’Brien, a rendu hommage à Abe en tant que “figure imposante au Japon et dans tout l’Indo-Pacifique”.

“Que Dieu le bénisse avec un rétablissement complet”, a-t-il déclaré.

The Associated Press