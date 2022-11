Les dirigeants mondiaux se réunissent alors que l’économie mondiale fait face à de multiples menaces

La description chinoise de la réunion suggérait que ces politiques, et d’autres visant à rediriger les chaînes d’approvisionnement américaines loin de la Chine, “violent complètement les principes de l’économie de marché et sapent les règles du commerce international”.

La description américaine indiquait que M. Xi et M. Biden s’étaient mis d’accord pour habiliter les hauts dirigeants à négocier sur l’allégement de la dette et plusieurs autres questions, un signe possible de progrès.

Pourtant, les négociateurs américains ont cherché à travailler autour de la Chine et de la Russie sur les questions économiques avant le rassemblement, en s’appuyant sur l’aide de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne et de l’Inde, entre autres nations, sur des efforts comme le plafonnement des prix du pétrole. Cette approche compromet les efforts traditionnels fondés sur le consensus du Groupe des 20, qui était censé rassembler un large éventail de pays pour résoudre les problèmes mondiaux.

Lors des réunions précédentes des responsables du Groupe des 20 cette année, la déclaration commune habituelle, ou « communiqué », n’a pas pu être rédigée. La Chine a résisté à un langage fort sur les débiteurs et la dette, et il y a eu des opinions divergentes entre les pays sur la guerre de la Russie en Ukraine.

“En octobre, lorsqu’il y a eu des discussions sur les perspectives macroéconomiques, de très nombreux pays ont déclaré que la chose la plus importante que nous puissions faire pour améliorer les perspectives macroéconomiques était que la Russie mette fin à son invasion de l’Ukraine”, a déclaré Janet L. Yellen, du Trésor. secrétaire, a déclaré aux journalistes à Bali, ajoutant que ce sentiment bénéficiait d’un large soutien. “Et, bien sûr, la Russie est membre du G20, et il y a d’autres pays qui sont réticents à critiquer la Russie, donc ça a été un problème toute l’année.”

Au milieu de la crainte que le ralentissement de la croissance en Chine ne pèse sur l’économie mondiale, Mme Yellen prévoyait d’interroger ses homologues chinois sur son approche de tolérance zéro à l’égard de Covid, qui a inclus des verrouillages stricts, et sur l’état de son marché immobilier, ont déclaré des responsables du Trésor. .