Les dirigeants mondiaux se réunissent à New York pour l’Assemblée générale des Nations Unies. Les perspectives sont sombres

LES NATIONS UNIES — Face à un tourbillon de conflits et de crises dans un monde fragmenté, les dirigeants qui participent à la réunion annuelle de l’ONU cette semaine sont confrontés au défi suivant : travailler ensemble, non seulement sur les questions d’actualité, mais aussi sur la modernisation des institutions internationales nées après la Seconde Guerre mondiale afin qu’elles puissent faire face aux menaces et aux problèmes de l’avenir.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lancé ce défi il y a un an après avoir sonné l’alarme mondiale sur la survie de l’humanité et de la planète : participer à un « Sommet du futur » et prendre un nouvel engagement en faveur du multilatéralisme – le fondement des Nations Unies et de nombreux autres organismes mondiaux – et commencer à réparer l’architecture mondiale vieillissante pour répondre à un monde en évolution rapide.

Le chef de l’ONU a déclaré la semaine dernière aux journalistes que le sommet « était né d’un constat clair et net : les défis internationaux évoluent plus vite que notre capacité à les résoudre ». Il a pointé du doigt les « divisions géopolitiques incontrôlables » et les conflits « incontrôlables », le changement climatique, les inégalités, la dette et les nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle, qui n’ont pas de garde-fous.

Le sommet de deux jours a débuté dimanche, deux jours avant le début de la réunion de haut niveau des dirigeants mondiaux dans l’immense complexe de l’ONU à New York.

L’Assemblée générale a approuvé dimanche matin le principal document final du sommet – un « Pacte pour l’avenir » de 42 pages – d’un coup de marteau du président de l’Assemblée, Philémon Yang, signifiant un consensus, après que l’organe ait voté 143 contre 7 avec 15 abstentions contre l’examen des amendements proposés par la Russie visant à l’édulcorer considérablement.

Le pacte est un plan directeur pour répondre aux défis mondiaux, des conflits au changement climatique en passant par l’intelligence artificielle et la réforme de l’ONU et des institutions mondiales. Son impact dépendra de sa mise en œuvre par les 193 pays membres de l’Assemblée.

« Les dirigeants doivent se demander s’il s’agira d’une nouvelle réunion au cours de laquelle ils parleront simplement de coopération et de consensus accrus, ou s’ils feront preuve d’imagination et de conviction pour y parvenir », a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International. « S’ils ratent cette occasion, je frémis à l’idée des conséquences. Notre avenir collectif est en jeu. »

Ce sommet est le prélude à la réunion de haut niveau de cette année, qui se tient chaque année en septembre. Plus de 130 présidents, premiers ministres et monarques doivent prendre la parole aux côtés de dizaines de ministres, et les sujets abordés lors du sommet devraient dominer leurs discours et leurs réunions privées, en particulier les guerres à Gaza, en Ukraine et au Soudan et la possibilité croissante d’une guerre plus large au Moyen-Orient.

« Il y aura un fossé assez évident entre le Sommet du futur, qui met l’accent sur l’élargissement de la coopération internationale, et la réalité de l’échec de l’ONU à Gaza, en Ukraine et au Soudan », a déclaré Richard Gowan, directeur de l’International Crisis Group à l’ONU. « Ces trois guerres seront au cœur de l’attention pendant la majeure partie de la semaine. »

Un moment marquant lors de la réunion d’ouverture de l’Assemblée mardi : la probable dernière apparition majeure du président américain Joe Biden sur la scène mondiale, une plateforme sur laquelle il foule et se délecte depuis des décennies.

Lors des prochaines réunions, l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré aux journalistes cette semaine : « Les plus vulnérables du monde comptent sur nous pour faire des progrès, pour apporter des changements, pour leur apporter un sentiment d’espoir. »

Pour répondre aux nombreux défis mondiaux, a-t-elle ajouté, les États-Unis se concentreront sur la lutte contre « le fléau de la guerre ». Environ deux milliards de personnes vivent dans des zones touchées par des conflits, a-t-elle ajouté.

En septembre dernier, la guerre en Ukraine et son président, Volodymyr Zelensky, étaient au cœur de la réunion mondiale de l’ONU. Mais à l’approche du premier anniversaire de l’attaque meurtrière du Hamas dans le sud d’Israël, le 7 octobre, les projecteurs seront certainement braqués sur la guerre à Gaza et sur l’escalade de la violence à la frontière israélo-libanaise, qui menace désormais de s’étendre à l’ensemble du Moyen-Orient.

L’Iran soutient à la fois le Hamas à Gaza et le Hezbollah libanais. Son nouveau président, Massoud Pezeshkian, s’adressera aux dirigeants mondiaux mardi après-midi. Le président palestinien Mahmoud Abbas doit s’exprimer jeudi matin et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu jeudi après-midi.

Zelensky sera sous les feux des projecteurs à deux reprises. Il s’exprimera mardi lors d’une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité de l’ONU – convoquée par les États-Unis, la France, le Japon, Malte, la Corée du Sud et la Grande-Bretagne – et s’adressera à l’Assemblée générale mercredi matin.

La Slovénie, qui assure la présidence tournante du Conseil ce mois-ci, a choisi le thème « Leadership pour la paix » pour sa réunion de haut niveau mercredi, mettant au défi ses 15 pays membres de se demander pourquoi l’organe de l’ONU chargé de maintenir la paix et la sécurité internationales échoue – et comment il peut faire mieux.

« Cet événement fait suite à notre constat selon lequel nous vivons dans un monde aux statistiques sombres, avec le plus grand nombre de conflits en cours, avec un nombre record de victimes parmi les civils, parmi les humanitaires, parmi les travailleurs médicaux, parmi les journalistes », a déclaré aux journalistes l’ambassadeur slovène auprès des Nations Unies, Samuel Zbogar. Il a cité le nombre record de 100 millions de personnes chassées de chez elles par les conflits.

« Le monde devient de moins en moins stable, de moins en moins pacifique et, avec l’érosion du respect des règles, il glisse vers un état de désordre », a déclaré Zbogar. « Nous n’avons jamais vu auparavant un tel besoin de rétablir la confiance pour assurer l’avenir. »

L’une des principales raisons du dysfonctionnement du Conseil de sécurité est la profonde division entre ses cinq membres permanents disposant d’un droit de veto. Les États-Unis, le plus proche allié d’Israël, soutiennent l’Ukraine aux côtés de la Grande-Bretagne et de la France. La Russie a envahi l’Ukraine et entretient un partenariat militaire et économique avec la Chine, bien que Pékin ait réaffirmé son soutien de longue date à la souveraineté de chaque pays sans critiquer la Russie dans un récent document d’information pour les réunions de l’ONU.

Le président français Emmanuel Macron et le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer seront présents aux Nations Unies cette semaine aux côtés de Joe Biden. Mais ce sont les présidents russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping qui y enverront leurs ministres des Affaires étrangères. Ni Poutine ni Xi n’étaient présents l’année dernière.

Guterres, qui présidera toute la réunion cette semaine, a averti que le monde assistait à « une multiplication des conflits et à un sentiment d’impunité » — un paysage dans lequel, a-t-il dit, « tout pays ou toute entité militaire, milice, quelle qu’elle soit, a le sentiment qu’il peut faire ce qu’il veut parce que rien ne lui arrivera ».

« Et le fait que personne ne prenne au sérieux la capacité des puissances à résoudre les problèmes sur le terrain », a-t-il déclaré, « rend le niveau d’impunité énorme. »

Edith M. Lederer, correspondante en chef de l’Associated Press à l’ONU, couvre les affaires étrangères depuis plus de 50 ans.