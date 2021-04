Il y a six ans, après des jours de négociations laborieuses, les dirigeants mondiaux ont réussi à conclure un accord sur le changement climatique. Le résultat a été l’Accord de Paris, décidé lors du sommet de la COP21 à Paris.

Décrit par les Nations Unies comme un traité international juridiquement contraignant sur le changement climatique, cet accord historique vise à «limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2, de préférence à 1,5 degrés Celsius, par rapport aux niveaux préindustriels». 2 degrés Celsius est d’environ 35 degrés Fahrenheit.

Aujourd’hui, des années plus tard, les politiciens – si la pandémie le permet – se préparent à se réunir à nouveau pour la 26e Conférence des Parties sur les changements climatiques des Nations Unies, ou COP26.

Ci-dessous, L’avenir durable de CNBC donne le point sur les discussions.

Les bases

Dans l’état actuel des choses, la COP26 sera organisée par le Royaume-Uni et se tiendra dans la ville écossaise de Glasgow entre le 1er et le 12 novembre 2021. Elle devait initialement avoir lieu en novembre 2020, mais a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus.

COP signifie Conférence des Parties – en d’autres termes, pays – tandis que le chiffre 26 fait référence au fait qu’il s’agira du 26e sommet. L’Union européenne est considérée comme une «partie» à part entière de l’Accord de Paris, tout comme ses 27 États membres.

Le gouvernement britannique a déclaré que les discussions à la COP26 « réuniront des chefs d’État, des experts du climat et des militants pour convenir d’une action coordonnée pour lutter contre le changement climatique ».

Si tout se passe comme prévu, des milliers de personnes devraient assister à l’événement à Glasgow.

L’Italie a été désignée comme « co-hôte » de la COP26 et fin septembre, une session de trois jours « Pré-COP » aura lieu à Milan, à laquelle entre 35 et 40 pays devraient participer.

Tous présents et corrects?

Les participants à la COP25, qui s’est tenue en Espagne à la fin de 2019, comprenaient les États-Unis, la Chine, l’Inde et l’Union européenne. On espère que tous seront des participants actifs et vocaux aux pourparlers de Glasgow.

Une grande attention sera accordée à la Chine à l’approche de l’événement de cette année, notamment parce qu’elle est une puissance industrielle et économique et le plus grand émetteur de dioxyde de carbone de la planète.

Pour illustrer les défis liés à la coordination des grands sommets internationaux, la Chine n’a pas participé à une récente réunion sur le climat organisée par le Royaume-Uni avant la COP26.

La BBC a rapporté que la Chine n’était pas impliquée dans la réunion, à laquelle ont participé l’UE, les États-Unis, l’Inde et d’autres, bien qu’ils aient été invités.

La Chine a cependant pris part au Sommet AIE-COP26 Net Zero, qui s’est tenu le même jour.

Ambition le mot d’ordre

En approfondissant un peu plus les objectifs principaux du sommet, le site Web officiel du Royaume-Uni pour la COP26 déclare qu’il «rassemblera les parties pour accélérer l’action vers les objectifs de l’Accord de Paris et de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques».

Beaucoup de choses dépendent de la COP26. «Nous savons que pour limiter le réchauffement de la Terre à 1,5 ° C au maximum, la communauté internationale et les grands émetteurs historiques doivent apporter des plans très ambitieux», Jake Woodier, responsable de la campagne COP26 chez The Climate Coalition, un groupe axé sur la lutte contre le changement climatique, a déclaré à CNBC par courrier électronique.

«Le Royaume-Uni, en tant que… pays hôte, doit jouer un rôle actif pour garantir que cela se déroule par le biais de la diplomatie climatique, tout en donnant un exemple au monde en mettant en œuvre des mesures vertes ambitieuses et visionnaires dans son pays.»

Helen Clarkson, qui est PDG du Climate Group, une organisation internationale à but non lucratif, a déclaré à CNBC que la COP26 était « un moment crucial dans la lutte contre le changement climatique ».

« En tant qu’hôte des pourparlers, le Royaume-Uni a la responsabilité de diriger depuis le front et d’exhorter les gouvernements à fixer des objectifs de zéro net qui s’alignent sur l’accord de Paris, en limitant les hausses de la température mondiale à pas plus de 1,5 ° C », a-t-elle ajouté.

« Dépasser ceci serait une catastrophe pour les gens et la planète qui doit être évitée à tout prix. »

Un énorme défi

Une grande partie des discussions à Glasgow sera centrée sur les contributions déterminées au niveau national, ou CDN. En termes simples, les CDN font référence aux objectifs de chaque pays en matière de réduction des émissions et d’adaptation aux effets du changement climatique.

Tous les pays qui font partie de l’Accord de Paris sont censés mettre à jour leurs CDN tous les cinq ans. Ceci est important car les objectifs doivent être augmentés régulièrement afin d’atteindre l’objectif global de l’accord de limiter le réchauffement climatique.

En théorie, ces mises à jour auraient dû être soumises d’ici la fin de 2020. En pratique, cela ne s’est pas produit pour une multitude de raisons, y compris les perturbations liées à Covid-19.

Publié en février, un rapport de l’ONU a montré qu’au 31 décembre de l’année dernière, seules 75 parties impliquées dans l’Accord de Paris avaient mis à jour leurs CDN. Cela ne représente que 40% du nombre total de personnes impliquées et, ensemble, elles ne représentent que 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Le rapport intérimaire a été décrit comme une « alerte rouge pour notre planète » par le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

« Cela montre que les gouvernements sont loin du niveau d’ambition nécessaire pour limiter le changement climatique à 1,5 degré et atteindre les objectifs de l’Accord de Paris », a-t-il ajouté.

Ailleurs, Patricia Espinosa, secrétaire exécutive de l’ONU sur le changement climatique, a déclaré que le rapport montrait que les objectifs actuels étaient « très loin de nous mettre sur la voie qui permettra d’atteindre nos objectifs de l’Accord de Paris ». Une version mise à jour de ce rapport sera publiée dans la perspective de la COP26.

Greta Thunberg et autres pierres d’achoppement

L’anxiété entourant les nouvelles CDN – ou leur absence – est l’une des nombreuses pierres d’achoppement déjà rencontrées par le sommet.

Bien que déjà reporté une fois, Sky News a rapporté à la fin du mois de mars que le sommet pourrait être reporté une seconde fois en raison de la pandémie.

Pendant ce temps, la militante adolescente Greta Thunberg – une figure extrêmement influente du mouvement pour le changement climatique – a récemment mis en doute sa participation.

Compte tenu de tout ce qui précède, que faudrait-il accomplir et convenir à la COP26 pour que cela soit considéré comme un succès?

« Le succès ressemblerait à des objectifs rigoureux qui incarnent un haut niveau d’ambition qui garantit que le réchauffement est maintenu en dessous de 1,5 ° C », a déclaré Woodier de la Coalition pour le climat.

«Au-delà de cela, il est impératif que les nations plus riches s’engagent à verser des contributions financières équitables pour s’assurer que les nations plus pauvres sont pleinement soutenues pour transformer leurs économies».

Le prince William pèse

La COP26 représente une opportunité de discussions de haut niveau sur un large éventail de sujets liés à l’environnement.

Le Royaume-Uni affirme que sa présidence de la COP26 se concentrera sur cinq choses: le financement, le transport routier propre, l’adaptation et la résilience, la transition énergétique et la nature. Ce dernier a quelques défenseurs de haut niveau, dont le prince William.

S’adressant aux réunions virtuelles du printemps du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale la semaine dernière, le duc de Cambridge a déclaré que la protection et la restauration de la nature étaient « essentielles au succès de la COP26 à Glasgow plus tard cette année et pour un avenir plus brillant, plus vert et plus prospère. nous voulons tous voir. »

« Nous ne pouvons pas nous remettre durablement du coronavirus, éradiquer la pauvreté dans le monde, parvenir à zéro émission nette ou s’adapter au changement climatique sans investir dans la nature », a-t-il ajouté.

La COP26, a poursuivi William, était « une étape vitale sur la voie de la mise au centre de la nature dans notre lutte contre le changement climatique ».

« Les décisions que les dirigeants prendront à Glasgow se répercuteront sur les générations pour les années à venir. Alors faisons en sorte que cela compte. »