Certains dirigeants politiques nationaux s’auto-isolent et sont testés pour Covid-19 après avoir interagi avec Emmanuel Macron la semaine dernière, les Premiers ministres irlandais et espagnol ainsi que le chef de l’OCDE prenant tous des précautions.

Alors que l’Elysée n’a pas révélé quand, où et par qui le président français a été infecté, d’autres ont suivi son exemple en menant leur travail à distance par prudence pour s’assurer que s’ils contractaient le virus, ils ne passeraient pas. dessus.

Après avoir été accueilli lundi dans la résidence du président français, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annulé tous ses engagements publics jusqu’au 24 décembre et sera mis en quarantaine, même si les deux hommes portaient des masques et ne se serraient pas la main. Cependant, il a ensuite été testé négatif pour Covid-19, selon un porte-parole du gouvernement jeudi.

Ce n’est pas la première peur de Covid-19 pour Sanchez, car sa femme a attrapé le virus au début de la pandémie en mars.

Le Taoiseach irlandais, ou Premier ministre, Micheal Martin prend des mesures similaires, son porte-parole annonçant que, bien qu’il ait eu un test négatif la semaine dernière après avoir rencontré Macron et de nouveau jeudi, il s’auto-isolera par précaution. Son bureau ne s’attend pas à ce que la situation interfère avec son emploi du temps.

Les retombées ont également affecté d’autres personnalités politiques, avec le chef de l’Organisation intergouvernementale de coopération et de développement économiques (OCDE), Angel Gurria, publiant sur Twitter qu’il est en quarantaine et en attente d’un test. Il a également souhaité à Macron un prompt rétablissement de son infection.

Mes pensées vont au président @emmanuelmacron pour une récupération rapide. À la lumière de son implication dans la @OCDELe 60e anniversaire du lundi et suivant les protocoles médicaux, je mets en quarantaine et teste. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir le bien-être des clients et du personnel.

– Ange Gurría (@A_Gurria) 17 décembre 2020