Les dirigeants mondiaux ont réagi avec horreur au chaos qui a dévasté Washington, qualifiant la tentative insurrectionnelle de mercredi contre le bâtiment du Capitole américain de «honteux», «pitoyable» et «choquant».

Les premiers ministres et présidents du monde entier ont exhorté le président américain Donald Trump et ses partisans à accepter le résultat de l’élection présidentielle de novembre. L’administration du président élu Joe Biden devrait être inaugurée dans 14 jours.

Le Congrès américain a certifié jeudi Biden comme prochain président, tout en une déclaration de Trump a promis une «transition ordonnée» vers une nouvelle administration même si «je suis totalement en désaccord avec le résultat des élections, et les faits me le confirment».

«Une règle fondamentale de la démocratie est qu’après les élections, il y a des gagnants et des perdants», a déclaré la chancelière allemande, Angela Merkel. «Les deux doivent jouer leur rôle avec décence et responsabilité pour que la démocratie elle-même reste la gagnante.»

Merkel a déclaré que Trump n’avait «pas concédé sa défaite depuis novembre, ce qui a préparé l’atmosphère dans laquelle de tels événements violents sont possibles». Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a exhorté le président et ses partisans à «enfin accepter la décision des électeurs américains et à cesser de piétiner la démocratie».

Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a dénoncé les scènes comme «le résultat de mensonges et encore plus de mensonges, de division et de mépris de la démocratie, de haine et d’agitation, y compris du plus haut niveau».

La police avec des pistolets tirés regarde les manifestants essayer de s’introduire dans la salle de la Chambre au Capitole américain. Photographie: J Scott Applewhite / AP

Le président français, Emmanuel Macron, a confirmé «l’amitié et la foi» de son pays aux États-Unis, ajoutant que ce qui s’était passé à Washington n’était «définitivement pas l’Amérique. Nous croyons en la force de nos démocraties, nous croyons en la force de la démocratie américaine.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a condamné les violences perpétrées contre les institutions publiques américaines comme «une grave atteinte à la démocratie», en disant: «Je la condamne. La volonté et le vote du peuple américain doivent être respectés. »

L’histoire continue

Le secrétaire général de l’OTAN et ancien Premier ministre norvégien Jens Stoltenberg tweeté que le résultat de l’élection «doit être respecté», avertissant que «le monde regarde», tandis que le Premier ministre suédois Stefan Lofven a déclaré que Trump et «de nombreux membres du Congrès portent une responsabilité importante dans ce qui se passe».

Charles Michel, le président du Conseil européen, tweeté: «Le Congrès américain est un temple de la démocratie. Être témoin des scènes de ce soir à Washington DC est un choc. Nous faisons confiance aux États-Unis pour assurer un transfert pacifique du pouvoir à Joe Biden. »

Lors de manifestations décrites comme la plus grande menace pour la démocratie américaine depuis la guerre civile, les loyalistes de Trump ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole pour tenter de bloquer la certification de l’élection présidentielle de novembre, interrompant temporairement le vote.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que les scènes extraordinaires «doivent être dénoncées pour ce qu’elles sont: une attaque délibérée contre la démocratie par un président en exercice et ses partisans, tentant d’annuler des élections libres et équitables».

En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson condamné les «scènes honteuses» au Congrès américain. «Les États-Unis sont partisans de la démocratie dans le monde et il est désormais vital qu’il y ait un transfert de pouvoir pacifique et ordonné», a-t-il ajouté.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, tweeté: «Les États-Unis sont à juste titre très fiers de leur démocratie, et rien ne peut justifier ces tentatives violentes de faire échouer la transition légale et appropriée du pouvoir.»

Les loyalistes de Trump manifestent devant le bâtiment du Capitole américain Photographie: Leah Millis / Reuters

L’inquiétude a atteint les alliés de l’autre côté du globe. Le Premier ministre australien Scott Morrison s’est arrêté avant de critiquer Trump mais a condamné la violence et[ed] à un transfert pacifique du gouvernement à l’administration nouvellement élue dans la grande tradition démocratique américaine ».

Le Premier ministre néo-zélandais, Jacinda Ardern, a déclaré que ce qui se passait «est faux. La démocratie – le droit des gens d’exercer un vote, de faire entendre leur voix et ensuite de faire respecter pacifiquement cette décision – ne devrait jamais être annulée par une foule.

D’autres ont appelé à des mesures plus drastiques, alors que les représentants rédigeaient des articles de destitution contre Trump pour la deuxième fois de sa présidence.

L’ancien ministre polonais des Affaires étrangères Radek Sikorski tweeté: «Le cabinet américain devrait immédiatement, en vertu du 25e amendement de la constitution américaine, déclarer @realDonaldTrump fou et mettre fin à sa présidence.»

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a déclaré que le pays était «préoccupé et nous suivons la situation minute par minute. Je pense que les institutions démocratiques américaines sont fortes, et j’espère que tout reviendra à la normale sous peu.

Le principal porte-parole du gouvernement japonais, Katsunobu Kato, a déclaré que le gouvernement japonais «espérait un transfert pacifique du pouvoir» aux États-Unis.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a déclaré: «Affligé de voir les émeutes et la violence à Washington DC. Un transfert de pouvoir ordonné et pacifique doit se poursuivre. Le processus démocratique ne peut pas être renversé par des manifestations illégales. »

Les alliés proches de Trump, tels qu’Israël, ont quant à eux exprimé leur inquiétude quant au fait que les compliments du gouvernement sur Trump au cours des quatre dernières années pourraient gravement nuire à ses relations avec Washington après les événements de mercredi.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a décrit le «déchaînement au Capitole» comme «un acte honteux et il doit être vigoureusement condamné». Mais le site d’information du Times of Israel a écrit que les Israéliens «regardaient avec horreur» l’assaut pro-Trump.

Certaines de leurs inquiétudes ont été «motivées par la mesure dans laquelle nos dirigeants ont établi un partenariat si étroit avec un président qui termine si honteusement son mandat», a-t-il déclaré. Michael Oren, un ancien ambassadeur israélien aux États-Unis, a déclaré à la radio locale que l’assaut du Capitole était «très inquiétant pour l’État d’Israël».

Cependant, tout le monde n’a pas condamné les actions de la foule. «La démocratie américaine boitait évidemment sur les deux pieds … C’est, hélas, en fait le fond», a déclaré Konstantin Kosachev, chef du comité des affaires étrangères de la chambre haute de Russie. «Je dis cela sans l’ombre d’une jubilation. L’Amérique ne trace plus la voie et a donc perdu tous les droits de la fixer – et plus encore, de l’imposer à d’autres.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré avoir attiré l’attention sur «le fait que le système électoral aux États-Unis est archaïque; il ne répond pas aux normes démocratiques modernes, ce qui crée des opportunités pour de nombreuses violations ».

Le président brésilien, Jair Bolsonaro, un autre allié de Trump, a réitéré des allégations sans fondement de fraude électorale américaine. Interrogé par un partisan pour son point de vue sur les scènes chaotiques à Washington, Bolsonaro a déclaré: «J’ai tout suivi aujourd’hui. Vous savez que je suis connecté à Trump, non? Alors vous connaissez déjà ma réponse.

«Il y a eu beaucoup de rapports de fraude, beaucoup de rapports de fraude», a-t-il ajouté, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, sans fournir de preuves.

Le leader populiste mexicain Andrés Manuel López Obrador a également refusé de condamner l’attaque contre le Capitole. Citant, une politique de non-intervention dans les affaires étrangères, il a déclaré: «Nous n’allons pas intervenir dans ces questions, qu’il appartient aux Américains de résoudre et de régler.

Un député irakien, Hakim al-Zamili, a déclaré que le monde avait considéré l’Amérique «comme un modèle réussi de démocratie, mais nous avons maintenant été témoins du chaos, de l’assaut contre les membres du Congrès et du pillage. Identique aux pays du tiers monde! »

En Chine, le Global Times, un porte-parole du parti communiste chinois, dirigé par l’État, a cherché à assimiler les manifestants pro-démocratie de Hong Kong à ceux des États-Unis cherchant à renverser le processus démocratique, ignorant leurs motivations diamétralement opposées.

Le journal cite des commentateurs anonymes sur les réseaux sociaux se délectant joyeusement des scènes, les décrivant comme «karma», «vengeance» et «méritée». Le gouvernement autoritaire du Venezuela – que Trump a passé les deux dernières années à essayer de renverser en vain – a eu du mal à cacher sa joie face aux troubles.

« Les États-Unis souffrent exactement de ce qu’ils ont causé dans d’autres pays avec leurs politiques agressives », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. «Le Venezuela espère que ces événements violents cesseront bientôt et que le peuple américain pourra enfin trouver une nouvelle voie vers la stabilité et la justice sociale.»