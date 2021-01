Les dirigeants mondiaux réagissent alors que les partisans de Trump prennent d’assaut le Congrès

Le franc-parler M. Rutte une fois lors d’une visite à la Maison Blanche en 2018 a interrompu Trump par un « non » fort lorsque Trump a fait une déclaration sur le commerce UE-États-Unis.

Le premier ministre irlandais Micheal Martin, qui a invité l’américano-irlandais Biden à visiter sa patrie ancestrale au début de sa présidence, a tweeté sa condamnation.

« Le peuple irlandais a un lien profond avec les États-Unis d’Amérique, construit sur de nombreuses générations. Je sais que beaucoup, comme moi, regarderont les scènes se dérouler à Washington DC avec une grande inquiétude et consternation », a déclaré Martin.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, est allé plus loin en réprimandant directement Trump.

« Scènes choquantes et profondément tristes à Washington DC – nous devons appeler cela pour ce que c’est: une attaque délibérée contre la démocratie par un président en exercice et ses partisans, tentant d’annuler une élection libre et juste! » il a tweeté.

« Le monde regarde! Nous espérons un retour au calme. »

Le président du Parlement européen, David Sassoli, qui dirige l’une des plus grandes législatures du monde, a également dénoncé les scènes du Capitole.

L’Union européenne a passé quatre années acharnées à traiter avec l’administration Trump, et ses hauts responsables ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils attendaient avec impatience une meilleure relation sous le président élu Joe Biden.

« C’est une insurrection. Rien de moins. A Washington », a tweeté Carl Bildt, un ancien Premier ministre de Suède.

Le Venezuela – souvent mis en avant pour son processus politique non démocratique – a également contribué à l’incident en cours, son ministre des Affaires étrangères Jorge Arreaza publiant une déclaration exprimant « sa préoccupation face aux violences à Washington ».