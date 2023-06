Les dirigeants mondiaux réagissent à la mort de Silvio Berlusconi

Commentez cette histoire Commentaire

Silvio Berlusconi est décédé à l’âge de 86 ans. L’ancien Premier ministre flamboyant de l’Italie était un incontournable de la politique, des affaires et du sport européens depuis les années 1990. Lundi, après que les médias italiens ont rapporté que Berlusconi était décédé à l’hôpital San Raffaele de Milan – où il avait déjà été soigné pour une infection pulmonaire liée à son cancer du sang en cours – les dirigeants mondiaux ont commencé à publier des déclarations sur lui et sa longue et controversée carrière politique.

Voici quelques-unes de leurs réactions.

Dans un vidéo partagée sur TwitterGiorgia Meloni, Premier ministre italien, a salué Berlusconi comme un « combattant » qui a changé l’Italie.

« C’était un homme qui n’avait jamais eu peur de défendre ses convictions, et c’est exactement ce courage et cette détermination qui ont fait de lui l’un des hommes les plus influents de l’histoire de l’Italie, qui lui ont permis de faire de véritables percées dans le monde de la politique , communications, affaires », a-t-elle déclaré. « Avec lui, l’Italie a appris qu’elle ne devrait jamais se voir imposer de limites. Il a appris qu’il ne devrait jamais abandonner. Avec lui, nous avons combattu, gagné et perdu de nombreuses batailles. Et pour lui aussi, nous ramènerons à la maison les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble. Adieu, Silvio.

Lorsque le politicien populiste Matteo Salvini a repris le parti d’extrême droite de la Ligue en Italie, il était considéré comme un concurrent direct du parti Forza Italia de Berlusconi pour les cœurs et les esprits des Italiens conservateurs sceptiques à l’égard de l’Union européenne.

Après l’annonce de la mort de Berlusconi, Salvini, aujourd’hui vice-Premier ministre italien et ministre des infrastructures et des transports, a fait l’éloge de l’homme connu en Italie sous le nom de Il Cavaliere, ou le chevalier.

Berlusconi était « un GRAND ITALIEN », un « grand ami » et « l’un des plus grands de tous les temps, dans tous les domaines, à tous les points de vue, sans égal », a déclaré Salvini dans un post Instagram.

« Vous avez tant fait pour l’Italie et pour les Italiens. Vous laissez un vide difficile à combler. À partir d’aujourd’hui, nous consacrerons tous nos efforts et tout notre engagement à poursuivre les mille routes que vous avez vues et tracées pour la première fois », a poursuivi Salvini.

« Je suis brisé et je pleure rarement. Aujourd’hui est un de ces jours », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre hongrois d’extrême droite, Viktor Orban, a qualifié Berlusconi de « grand combattant » et de « mon ami » dans un tweet peu après l’annonce de la mort de Berlusconi.

La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola décrit Berlusconi dans un tweet en tant que « combattant qui a dirigé le centre-droit et a été un acteur clé de la politique en Italie et en Europe pendant des générations ».

« Père, entrepreneur, [member of the European Parliament], premier ministre, sénateur. Il a laissé sa marque et ne sera pas oublié. Merci, Silvio », a-t-elle ajouté.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a décrit Berlusconi comme « une forte personnalité » dans un tweet sur l’actualité.

Rutte a été élu pour la première fois Premier ministre aux Pays-Bas en 2010, lors du troisième mandat de Berlusconi en tant que Premier ministre italien, qui a duré de 2008 à 2011. politicien », a déclaré Rutte.

