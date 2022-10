Les dirigeants mondiaux qui refusent de quitter la scène

CNN

—



George Washington savait quand céder le pouvoir. Mais de nombreux dirigeants mondiaux d’aujourd’hui ont beaucoup plus de mal à quitter la scène – et auraient besoin d’une dose d’humilité du premier président américain.

Certains n’ont aucune envie d’arrêter. D’autres cherchent désespérément à récupérer l’influence qu’ils avaient autrefois. Le résultat est une ère de stase dans des pays déjà répressifs comme la Russie et la Chine, et de déjà-vu dans les démocraties où les anciens dirigeants semblent placer les considérations narcissiques au-dessus des intérêts nationaux.

“Je devrai probablement le refaire”, a déclaré l’ancien président Donald Trump – celui des deux destitutions et de l’insurrection du Capitole américain – à ses partisans réclamant un second mandat ce week-end. Boris Johnson (autrefois appelé “Britain Trump” par l’ex-POTUS) vient de monter sa propre offre de retour et a échoué – bien que quiconque pense qu’il a renoncé à imiter son héros Winston Churchill, qui est revenu en tant que Premier ministre six ans après avoir perdu le élection de 1945, se trompe sûrement.

La démocratie ne tient qu’à un fil au Brésil, où le président Jair Bolsonaro a laissé entendre qu’il n’accepterait peut-être pas la défaite dans sa quête d’un second mandat lors du second tour du scrutin de ce week-end. Son rival est un autre rechapé – Luiz Inácio Lula da Silva, l’ancien président à deux reprises connu sous le nom de “Lula” dont le retour sur le devant de la scène s’est dévié par une peine de prison partielle (sa condamnation a ensuite été annulée).

Certains des enfants de retour actuels sont sur la scène mondiale depuis les années 1990. En Italie, l’ancien Premier ministre à trois reprises Silvio Berlusconi est de retour au Parlement après un scandale de fraude fiscale, bien que sa tentative de jouer le rôle de faiseur de roi dans les pourparlers de coalition ait été dissoute après s’être vanté de ses liens avec le vieil ami du président russe Vladimir Poutine. Benjamin Netanyahu, qui a été Premier ministre pendant si longtemps qu’ils l’ont surnommé le « roi Bibi », est un autre dirigeant sujet aux scandales qui tente de retrouver les gloires passées. Il est en tête dans les sondages avant une nouvelle élection générale israélienne.

Bien sûr, une alternative au retour est de ne jamais disparaître. Poutine lui-même est au pouvoir depuis le 31 décembre 1999 – bien qu’il ait dû tourner une arnaque dans laquelle il a été «rétrogradé» au poste de Premier ministre pendant plusieurs années en tant que pouvoir derrière le trône avant de revenir en tant que président. Et en Chine, Xi Jinping vient de cimenter un troisième mandat antinorme.

Épuisé après deux mandats et désillusionné par une politique amère et partisane, Washington passa un troisième mandat en 1796. Il dit aux Américains qu’il était « persuadé, quelle que soit la partialité retenue pour mes services, que dans les circonstances actuelles de notre pays vous ne désapprouverez pas ma décision de prendre ma retraite.

Pas des mots que vous entendez très souvent ces jours-ci.