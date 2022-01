Les dirigeants mondiaux présents aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin, le Premier ministre pakistanais Imran Khan invité

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

Certains pays comme les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande ont déclaré qu’ils n’enverraient pas de fonctionnaires en raison des restrictions de voyage strictes imposées par la Chine en cas de pandémie.

D’autres pays comme le Japon n’envoient pas de responsables et ont exprimé des inquiétudes quant au bilan des droits de la Chine tout en évitant d’annoncer officiellement qu’ils font partie du boycott.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l’Australie et le Danemark ont ​​annoncé un boycott diplomatique des Jeux en raison du bilan de la Chine en matière de droits de l’homme.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, font également partie des dirigeants d’institutions mondiales qui se rendent aux Jeux.

Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, est arrivé à Pékin avant les Jeux et a déjà rencontré Xi.

Le président serbe Aleksandar Vucic, ainsi que des représentants du Luxembourg, de Monaco, d’Azerbaïdjan et de Bosnie-Herzégovine, devraient également faire une apparition lors de la cérémonie d’ouverture.

La présidente de Singapour, Halimah Yacob, ainsi que la princesse Sirindhorn de Thaïlande et le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, se joindront également à la cérémonie d’ouverture.

Le Cambodge et la Chine ont signé un certain nombre d’accords d’infrastructure ces dernières années, notamment une promesse récente de Pékin de 250 millions de dollars pour les projets de développement du pays.

Quelques jours après une vidéoconférence avec Xi pour marquer le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques, les présidents du Kazakhstan, du Tadjikistan, du Turkménistan, de l’Ouzbékistan et du Kirghizistan devraient également se rendre dans la capitale chinoise.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, ainsi que des dirigeants du Qatar et des Émirats arabes unis devraient assister à la cérémonie d’ouverture à Pékin.

L’économie de ce pays enclavé dépend des exportations de minerais vers ses voisins géants, la Russie et la Chine.

Le Pakistan – qui partage une frontière avec la Chine – est un partenaire stratégiquement important pour Pékin, y compris le projet de corridor économique sino-pakistanais de 54 milliards de dollars visant à améliorer les infrastructures, l’électricité et les liaisons de transport entre sa région du nord-ouest du Xinjiang et le port pakistanais de Gwadar.

Les deux ne se sont pas rencontrés face à face depuis le début de la pandémie et Xi a déclaré en décembre qu’il était « impatient » de voir Poutine aux Jeux olympiques.

