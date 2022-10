Les dirigeants mondiaux pleurent l’afflux de foule meurtrier d’Halloween à Séoul – Kelowna Capital News

Les dirigeants mondiaux ont exprimé leur tristesse et leurs condoléances après la mort d’au moins 151 personnes lors d’une vague de foule samedi soir à Séoul, en Corée du Sud.

La tragédie s’est produite dans le quartier d’Itaewon à Séoul pendant les festivités d’Halloween lorsqu’une foule immense a envahi une ruelle étroite en descente. Au moins 82 autres personnes ont été blessées dans l’accident le plus meurtrier en Corée du Sud depuis des années.

Le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden ont adressé leurs « plus sincères condoléances » aux familles des défunts.

“Nous pleurons avec le peuple de la République de Corée et souhaitons un prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés”, a déclaré le président Biden dans un tweet. “Les États-Unis sont aux côtés de la République de Corée en cette période tragique.”

De même, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a qualifié les nouvelles de Séoul d'”horribles” sur Twitter.

“Toutes nos pensées vont à ceux qui répondent actuellement et à tous les Sud-Coréens en cette période très pénible”, a écrit Sunak.

Le caractère international d’Itaewon a été façonné par sa proximité avec une garnison militaire américaine à proximité. Le quartier abrite toujours des restaurants, des bars et d’autres commerces destinés à la communauté américaine de Séoul.

Les forces américaines en Corée, qui commandent l’importante présence militaire américaine dans le pays, ont exprimé leurs condoléances dans un message sur Facebook.

“La communauté Itaewon nous a ouvert ses bras pendant de nombreuses années et fait partie de la raison pour laquelle notre Alliance est si forte”, a déclaré le commandement, écrivant en anglais et en coréen. “Pendant cette période de deuil, nous serons là pour vous comme vous avez été là pour nous.”

Le pape François a invité la foule place Saint-Pierre à prier pour les victimes.

“Nous prions également le Seigneur ressuscité pour ceux – en particulier les jeunes – qui sont morts la nuit dernière à Séoul, en raison des conséquences tragiques d’un écrasement soudain”, a déclaré François après la prière de l’Angélus de dimanche.

Les dirigeants de pays comme le Japon, la France, la Chine et Singapour ont réagi avec choc et tristesse face à la tragédie de Séoul.

“Je suis extrêmement choqué et profondément attristé par l’accident extrêmement tragique d’Itaewon, à Séoul, qui a coûté de nombreuses vies précieuses, y compris celles de jeunes avec leur avenir devant eux”, a déclaré le Premier ministre japonais Fumio Kishida dans un tweet.

En France, le président Emmanuel Macron – qui a tweeté en français et en coréen – a offert son soutien aux habitants de Séoul et à la Corée du Sud.

« La France est avec vous », a-t-il dit.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a fait écho à des sentiments similaires sur Twitter, adressant ses “sincères condoléances” au peuple sud-coréen “et souhaitant un rétablissement rapide et complet à ceux qui ont été blessés”.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a tweeté : « Nos pensées vont aux victimes de la tragédie survenue à Séoul et à leurs familles. L’Italie est proche du peuple coréen en cette période de grande douleur et de profonde tristesse.

Le président chinois Xi Jinping a également adressé ses condoléances au président sud-coréen Yoon Suk Yeol, exprimant son choc face à l’accident de Séoul, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le dirigeant de Hong Kong, John Lee, dans une déclaration sur Facebook, espérait un rétablissement rapide des personnes blessées dans l’écrasement.

“J’exprime ma profonde tristesse pour le décès des victimes, je présente mes plus sincères condoléances à leurs familles et je souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés”, a déclaré Lee.

Le prince William et son épouse Kate ont également envoyé un message de condoléances. L’héritier du trône britannique a déclaré sur les réseaux sociaux: “Catherine et moi envoyons tout notre amour et nos prières aux parents, aux familles et aux proches de ceux qui ont été tragiquement perdus à Séoul hier soir.”

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, s’est dite « navrée » par la nouvelle tragique de Séoul.

“Ils recherchaient une nuit de festivités d’Halloween légères, mais ont plutôt trouvé une véritable horreur et la mort”, a déclaré Baerbock. “Mes pensées vont aux victimes, à leurs amis et familles, et à ceux qui craignent encore pour leurs proches.”

“C’est un triste jour pour la Corée du Sud. L’Allemagne est à leurs côtés », a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz dans un tweet.

La présidente de Singapour, Halimah Yacob, a qualifié la perte de vies de “tragique” et a déclaré qu’il était “difficile d’imaginer” le traumatisme et le chagrin vécus par les familles, les proches et les amis des personnes touchées.

“Mes pensées et mes prières accompagnent le peuple sud-coréen en cette période difficile, et je souhaite un rétablissement rapide et complet à tous ceux qui sont blessés”, a-t-elle déclaré.

