Les dirigeants mondiaux, passés et présents, rendent hommage au long règne et à la vie de la reine Elizabeth

Les dirigeants politiques passés et présents du Royaume-Uni et du reste du monde rendent hommage à la reine Elizabeth, dont le long règne en tant que monarque a duré sept décennies et s’est terminé avec sa mort jeudi.

La reine est décédée à 96 ans et son décès a suscité des condoléances pour sa famille et le Royaume-Uni.

Dans un communiqué publié au 10 Downing Street, la Première ministre britannique Liz Truss a déclaré que la reine était “le roc sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite”, décrivant sa mort comme “un jour de grande perte”.

Truss, qui est devenu Premier ministre il y a à peine deux jours, a également noté le passage de la couronne au roi Charles III, le fils aîné de feu la reine.

“Nous lui offrons notre loyauté et notre dévouement tout comme sa mère a tant consacré à tant de personnes pendant si longtemps. Et avec le passage du deuxième âge élisabéthain, nous inaugurons une nouvelle ère dans la magnifique histoire de notre grand pays – exactement comme Sa Majesté aurait souhaité – en prononçant les mots Dieu sauve le roi », a déclaré Truss.

L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair a déclaré qu’Elizabeth avait rassemblé le pays plus que tout autre et personnifié tout ce qui rendait les gens fiers d’être britanniques.

“Nous avons perdu non seulement notre monarque, mais la matriarche de notre nation, la figure qui plus que toute autre a rassemblé notre pays, nous a gardés en contact avec notre meilleure nature, a personnifié tout ce qui nous rend fiers d’être britanniques”, a déclaré Blair.

“Nous allons la pleurer. Elle va nous manquer.”

Gordon Brown, l’ancien Premier ministre travailliste qui a succédé à Blair, a déclaré que la reine avait “servi ce pays jusqu’au dernier”. Il présenté ses condoléances à la famille royale et a souhaité qu’Elizabeth repose en paix.

Le Premier ministre irlandais Micheál Martin a déclaré que la reine avait aidé à normaliser les relations avec son voisin le plus proche, soulignant une visite qu’elle y avait effectuée en 2011 – la première d’un monarque britannique depuis l’indépendance de l’Irlande de Londres des décennies plus tôt.

“Au nom du gouvernement irlandais, je voudrais exprimer ma plus profonde sympathie au peuple britannique pour la perte de son monarque bien-aimé, Sa Majesté la reine Elizabeth”, a déclaré Martin dans un communiqué.

Une déclaration officielle confirmant la mort de la reine est affichée devant le palais de Buckingham à Londres. (Léon Neal/Getty Images)

“Sa visite d’État en Irlande en 2011 a marqué une étape cruciale dans la normalisation des relations avec notre voisin le plus proche. Cette visite a été un grand succès, en grande partie grâce aux nombreux gestes gracieux et aux remarques chaleureuses de la reine.”

Le Premier ministre français Emmanuel Macron a déclaré que la reine avait incarné la continuité et l’unité du Royaume-Uni.

“Je me souviens d’elle comme d’une amie de la France, d’une reine au bon cœur qui a laissé une empreinte durable sur son pays et son siècle”, a déclaré Macron.

Le roi d’Espagne Felipe a envoyé un télégramme de condoléances à la famille royale, disant “vous êtes tous dans nos cœurs et nos pensées” et que feu la reine nous manquerait beaucoup.

Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré dans un communiqué que la reine avait été “une présence constante dans nos vies” et que son service avait été important dans l’histoire du Canada.

Une déclaration de Le président américain Joe Biden et son épouse Jill Biden a déclaré Elizabeth “défini une époque” et qu’elle avait “approfondi l’alliance fondamentale entre le Royaume-Uni et les États-Unis”.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que son gouvernement et le peuple de son pays présentaient leurs condoléances à la famille de la reine et au peuple du Royaume-Uni.

“Cette période de deuil passera, mais le profond respect et la considération chaleureuse dans lesquels les Australiens ont toujours tenu Sa Majesté ne s’estomperont jamais”, a déclaré Albanese. dit dans un communiqué. “Puisse-t-elle reposer dans la paix éternelle.”