Les dirigeants mondiaux insistent sur le fait que la guerre en Ukraine ne doit pas faire dérailler l’action climatique

“Nous ne sacrifierons pas nos engagements climatiques sous la menace énergétique de la Russie et donc tous les engagements pris par les nations doivent être tenus”, a déclaré lundi le président français Emmanuel Macron depuis Charm el-Cheikh.

“La guerre odieuse en Ukraine du président russe Vladimir Poutine et la hausse des prix de l’énergie dans le monde ne sont pas une raison pour ralentir le changement climatique. C’est une raison d’agir plus vite”, a déclaré Sunak lundi.

Les dirigeants mondiaux se sont réunis lundi et mardi dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh pour faire des déclarations nationales sur la bataille pour assurer un avenir vivable.

À l’approche du sommet COP27, qui a débuté dimanche, il avait été suggéré que les crises géopolitiques, la flambée de l’inflation et une récession économique imminente pourraient empêcher les décideurs de prendre des mesures pour éviter les pires effets du changement climatique induit par l’homme.

SHARM EL-SHEIKH, Égypte – Les dirigeants mondiaux sont montés sur scène lors des premiers jours du sommet phare de l’ONU sur le climat pour insister sur le fait que l’assaut de la Russie en Ukraine ne doit pas faire dérailler une action urgente et collective pour empêcher un réchauffement climatique catastrophique.

Il a également évoqué la nécessité d’une “sobriété énergétique” pour s’éloigner des combustibles fossiles et a déclaré que les pays du nord et du sud “doivent accepter l’idée de solidarité financière”.

Il est reconnu comme un objectif mondial crucial car au-delà de ce niveau, les soi-disant points de basculement deviennent plus probables. Ce sont des seuils auxquels de petits changements peuvent entraîner des changements spectaculaires dans l’ensemble du système de support de la vie de la Terre.

Costa a également déclaré que le Portugal avait abandonné le charbon huit ans plus tôt que prévu et ne s’attend pas à ce que les retombées de la guerre en Ukraine l’amènent à revenir sur cette décision.

Antonio Costa, Premier ministre du Portugal, a déclaré mardi que le pays européen avait commencé à investir dans les énergies renouvelables il y a 15 ans et était maintenant un exemple de la façon dont investir dans la transition des combustibles fossiles signifiait qu’il était plus à l’abri d’une urgence énergétique.

Une étude publié le mois dernier par les groupes de réflexion sur l’énergie E3G et Ember ont montré que l’éolien et le solaire produisaient un quart de l’électricité de l’Union européenne depuis le début de la guerre de la Russie en Ukraine fin février, avec une croissance record estimée avoir évité le besoin de 8 milliards de mètres cubes de gaz à un coût de 11 milliards d’euros (11 milliards de dollars).

En plus des avantages climatiques de l’abandon du gaz, un combustible fossile, les analystes d’E3G et d’Ember ont déclaré que cela montre que “l’accélération du déploiement d’énergies renouvelables bon marché réduira l’exposition de l’Europe aux combustibles fossiles coûteux”.

Dans le même temps, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a menacé de faire dérailler les objectifs de décarbonisation du bloc. Certains gouvernements européens ont été incités à reconsidérer le charbon, l’un des moyens les plus sales et les plus polluants de produire de l’énergie, après une période prolongée de réduction des flux de gaz russe.

L’Allemagne, l’Italie, l’Autriche et les Pays-Bas ont tous indiqué que des centrales au charbon pourraient être utilisées à court terme pour compenser une réduction de l’approvisionnement en gaz russe. Les pays européens ont également annoncé envisage de construire de nouveaux terminaux de gaz naturel liquéfié et étendre le réseau de gazoducs de la région.