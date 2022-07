Les dirigeants mondiaux horrifiés par le meurtre d’Abe, le dirigeant japonais se souvient d’un “géant sur la scène mondiale”

L’assassinat de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe dans l’un des pays les plus sûrs du monde a stupéfié les dirigeants et a suscité la condamnation du monde entier dans les termes les plus forts.

Abe, 67 ans, a été abattu par derrière à Nara, dans l’ouest du Japon, alors qu’il prononçait un discours de campagne. Il a été transporté par avion à l’hôpital mais ne respirait plus et son cœur s’était arrêté. Il a été déclaré mort plus tard à l’hôpital.

Abe était le dirigeant le plus ancien du Japon, ayant exercé quatre mandats avant de démissionner en 2020 pour des raisons de santé.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida, qui est revenu à la hâte à Tokyo après des événements de campagne à travers le pays, a qualifié la fusillade de “ignoble et barbare”.

REGARDER l L’ancien ambassadeur dit qu’Abe était un leader naturel, bien informé sur le Canada:

L’héritage de feu Shinzo Abe au Canada L’ancien ambassadeur du Canada au Japon, Ian Burney, se dit « en état de choc » à la suite du meurtre de l’ancien premier ministre japonais Shinzo Abe. Burney dit qu’Abe connaissait très bien le Canada et a joué un rôle déterminant dans la négociation d’un accord de libre-échange clé.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a qualifié Abe de “leader dévoué et visionnaire” et s’est dit “incroyablement choqué et profondément attristé” d’apprendre l’assassinat.

“Le Canada condamne dans les termes les plus forts cette attaque flagrante et se tient aux côtés du peuple japonais en cette période difficile”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

REGARDER | Trudeau réagit à la mort de l’ancien premier ministre japonais Shinzo Abe: Trudeau réagit à la mort de l’ancien premier ministre japonais Shinzo Abe Le premier ministre Justin Trudeau a présenté ses condoléances à la famille et aux proches de l’ancien premier ministre japonais à la suite de l’annonce de son assassinat.

“Je connaissais Shinzo depuis de nombreuses années. C’était un leader attentionné, compatissant et fort qui comprenait l’importance du service, comprenait l’importance de construire un monde meilleur”, a déclaré Trudeau lors de son allocution à Ottawa.

Sur TwitterTrudeau a déclaré: “Le Canada a perdu un ami proche. Mes pensées vont à sa femme, Akie, et au peuple japonais alors qu’il pleure cette perte.”

Abe et son épouse Akie sont accueillis par Stephen Harper, alors premier ministre, et son épouse Laureen à Ottawa le 24 septembre 2013. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

L’ancien premier ministre Stephen Harper a également exprimé ses condoléances à l’épouse et à la famille d’Abe.

“En tant que Premier ministre japonais le plus ancien, il a défendu la démocratie, la liberté et un Japon fort parmi les démocraties du monde. Son héritage durera longtemps”, a tweeté Harper.

Déclaration de la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly :

Nous sommes attristés et horrifiés par les récentes nouvelles en provenance du Japon. J’ai dit à mon homologue @hayashi09615064 que nos pensées vont à l’ancien Premier ministre Shinzo Abe, à sa famille et au peuple japonais . —@melaniejoly

Les présidents américains pleurent la perte d’Abe

Le président américain Joe Biden a déclaré dans un communiqué que “les États-Unis se tiennent aux côtés du Japon en ce moment de deuil”.

“Avant tout, il se souciait profondément du peuple japonais et a consacré sa vie à son service”, a déclaré Biden. “Même au moment où il a été attaqué, il était engagé dans le travail de la démocratie.”

Je suis stupéfait, indigné et profondément attristé d’apprendre que mon ami Abe Shinzo, ancien Premier ministre du Japon, a été tué par balle. Il était un champion de l’amitié entre nos peuples. Les États-Unis sont aux côtés du Japon en ce moment de deuil. —@POTUS

Les anciens présidents américains Barack Obama et Donald Trump ont également exprimé leurs condoléances et se sont souvenus affectueusement d’Abe.

“Je me souviendrai toujours du travail que nous avons fait pour renforcer notre alliance, de l’expérience émouvante de voyager ensemble à Hiroshima et Pearl Harbor”, a déclaré Obama. Les dirigeants japonais avaient déjà visité Pearl Harbor, mais Abe a été le premier à se rendre au mémorial construit sur les eaux sacrées au-dessus de l’USS Arizona coulé.

Shinzo Abe et Barack Obama accueillent des anciens combattants américains à Kilo Pier surplombant le mémorial de l’USS Arizona le 27 décembre 2016 à Pearl Harbor à Honolulu, Hawaï. Abe et Obama ont fait un pèlerinage conjoint sur le site de l’attaque de Pearl Harbor pour célébrer « le pouvoir de la réconciliation » entre les nations. (Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)

Avant que la mort d’Abe ne soit confirmée, Trump a décrit la fusillade comme “une nouvelle absolument dévastatrice”.

“C’est un coup dur pour le merveilleux peuple du Japon, qui l’aimait et l’admirait tant”, a déclaré Trump. “Nous prions tous pour Shinzo et sa belle famille.”

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a qualifié la fusillade de “méprisable”.

“Beaucoup se souviendront de son leadership mondial à travers des temps inconnus. Mes pensées vont à sa famille, à ses amis et au peuple japonais. Le Royaume-Uni est à vos côtés en cette période sombre et triste”, a tweeté Johnson.

Réaction du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres :

Je suis profondément attristé par l’horrible meurtre de Shinzo Abe, ancien Premier ministre du Japon. J’ai eu le privilège de le connaître pendant des années & se souviendra toujours de sa collégialité & engagement envers le multilatéralisme. Mes condoléances à sa famille et au peuple & Gouvernement du Japon. —@antonioguterres

Le président français Emmanuel Macron a tweeté qu’il était “profondément choqué par l’attaque odieuse” contre Abe. Il a rendu hommage à Abe en tant que “grand Premier ministre” et a déclaré que “la France se tient aux côtés du peuple japonais”.

Beaucoup ont présenté leurs condoléances et exprimé leur solidarité avec le Japon, et le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé samedi un deuil national d’une journée en signe de respect le plus profond.

“M. Abe a apporté une immense contribution à l’élévation des relations indo-japonaises au niveau d’un partenariat stratégique et mondial spécial. Aujourd’hui, toute l’Inde pleure le Japon et nous sommes solidaires avec nos frères et sœurs japonais en ce moment difficile”, a déclaré Modi. a dit.

Shinzo Abe réagit alors que Donald Trump et le président français Emmanuel Macron s’expriment lors du sommet du G20 organisé par le Japon, à Osaka le 28 juin 2019. (Dominique Jacovides/AFP/Getty Images)

L’Iran a condamné la fusillade comme “un acte de terrorisme”.

“En tant que pays qui a été victime du terrorisme et a perdu de grands dirigeants au profit des terroristes, nous suivons l’actualité de près et avec inquiétude”, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, au centre, avec un drapeau, est montré le 7 septembre 2013 alors qu’il a été annoncé que Tokyo accueillerait les Jeux olympiques d’été de 2020, une candidature défendue par Abe. (Kyodo News/Associated Press)

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a exprimé plus tôt son choc face à la fusillade. Elle a dit qu’Abe était l’un des premiers dirigeants qu’elle a rencontrés après sa prise de fonction et l’a décrit comme profondément attaché à son rôle, généreux et gentil.

“Je me souviens qu’il m’a demandé après la perte récente de notre animal de compagnie quand je l’ai rencontré, un petit geste mais qui montre le genre de personne qu’il est”, a déclaré Ardern. “Des événements comme celui-ci nous secouent tous profondément.”

Si profondément choqué d’entendre parler de l’ancien Premier ministre du Japon, Shinzo Abe. Il a été l’un des premiers dirigeants que j’ai rencontrés lorsque je suis devenu premier ministre. Il était profondément engagé dans son rôle mais aussi généreux & gentil. Mes pensées vont à sa femme et au peuple japonais. Des événements comme celui-ci nous secouent tous profondément. —@jacindaardern

“Géant sur la scène mondiale”

La police a arrêté un tireur présumé sur les lieux. En vertu de la loi japonaise, la possession d’armes à feu, ainsi que de certains types de couteaux et d’autres armes, telles que les arbalètes, est illégale sans permis spécial. Leur importation est également illégale.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré qu’Abe était l’un des amis les plus proches de l’Australie et un “géant sur la scène mondiale”, ajoutant que “son héritage a eu un impact mondial, et un impact profond et positif pour l’Australie. Il nous manquera beaucoup”.

Réaction de l’ancien dirigeant israélien de longue date Benjamin Netanyahu :

Ma femme Sara et moi, ainsi que les citoyens d’Israël, pleurons l’assassinat tragique d’un grand dirigeant du Japon et d’un merveilleux ami d’Israël, notre cher ami Shinzo Abe —@netanyahu

Le Premier ministre Mario Draghi a déclaré que l’Italie était “désemparée par la terrible attaque contre le Japon et son débat libre et démocratique”, tandis que de l’autre côté de la Méditerranée, le Premier ministre Pedro Sanchez a déclaré : “L’Espagne se tient aux côtés du peuple japonais en ces temps difficiles”.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a refusé de commenter. La Chine est choquée par la fusillade, est prête à présenter ses condoléances à sa famille et espère qu’il sera hors de danger et se rétablira bientôt, a déclaré vendredi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors d’un point de presse quotidien à Pékin.

Crédité pour la sécurité des Jeux de Tokyo

Abe a aidé à soutenir la candidature réussie de Tokyo pour les Jeux olympiques et paralympiques d’été de 2020. Vendredi, le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a crédité Abe d’avoir permis aux Jeux olympiques d’avoir lieu après un report d’un an en raison de la pandémie.

Bien qu’il y ait eu des inquiétudes en raison d’une augmentation des cas au Japon à la mi-2021, les Jeux d’été étroitement confinés ont été remportés avec relativement peu d’infections en raison de contrôles stricts.

“Seules sa vision, sa détermination et sa fiabilité nous ont permis de prendre la décision sans précédent de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo 2020”, a déclaré Bach dans un communiqué. “Sans le Premier ministre Abe Shinzo, ces Jeux olympiques n’auraient jamais eu lieu et le rêve olympique des athlètes du monde entier ne se serait pas réalisé.”