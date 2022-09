Les dirigeants mondiaux et les politiciens réagissent aux problèmes de santé de la reine Elizabeth II

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les dirigeants mondiaux et les politiciens réagissent jeudi à l’annonce du palais de Kensington selon laquelle les médecins de la reine Elizabeth II sont “préoccupés” pour sa santé.

Le palais a déclaré “après une nouvelle évaluation ce matin”, le personnel médical de la femme de 96 ans “a recommandé qu’elle reste sous surveillance médicale”.

“La reine reste à l’aise et au château de Balmoral”, a ajouté un communiqué, avec des membres de la famille royale britannique se rendant en Écosse pour être à ses côtés.

Voici comment des personnalités publiques éminentes réagissent à la nouvelle :

Liz Truss, Premier ministre du Royaume-Uni :

“Tout le pays sera profondément préoccupé par les nouvelles du palais de Buckingham ce midi. Mes pensées – et les pensées des gens à travers notre Royaume-Uni – vont à Sa Majesté la Reine et sa famille en ce moment.”

John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche :

“[President Biden] et les pensées de la première dame sont solidement et carrément tournées vers la reine d’aujourd’hui et sa famille.”

Mitch McConnell, chef de la minorité au Sénat américain :

“La reine est un exemple de leadership constant et une figure bien-aimée dans le monde entier. Elle a été une amie historique des États-Unis. Les décennies de son règne ont vu un approfondissement profond de la relation spéciale entre nos deux pays qui a littéralement changé. du monde. La reine, la famille royale et tous nos amis au Royaume-Uni ont nos pensées et nos prières.”

Justin Trudeau, premier ministre du Canada :

“Mes pensées, et les pensées des Canadiens à travers le pays, vont à Sa Majesté la reine Elizabeth II en ce moment. Nous lui souhaitons bonne chance et envoyons nos meilleurs vœux à la famille royale.”

Nicola Sturgeon, Premier ministre d’Écosse :

“Nous nous sentons tous profondément préoccupés par les informations sur la santé de Sa Majesté. Mes pensées et mes souhaits vont à la reine et à toute la famille royale en ce moment.”

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne :

“Elle représente toute l’histoire de l’Europe qui est notre maison commune avec nos amis britanniques. Elle nous a donné à tous pendant toutes ces années, toujours, stabilité, confiance. Elle a fait preuve d’un immense courage. Elle est une légende dans mes yeux, et par conséquent mes prières sont avec elle.”

Tony Blair, ancien Premier ministre du Royaume-Uni :

“Il est profondément préoccupant d’entendre les nouvelles d’aujourd’hui du palais de Buckingham. Mes pensées et mes prières accompagnent Sa Majesté la reine et sa famille en cette période inquiétante.”

David Cameron, ancien Premier ministre du Royaume-Uni :

“Profondément préoccupé par les nouvelles de cet après-midi en provenance de Buckingham Palace. J’envoie mes pensées et mes prières les plus sincères à Sa Majesté la Reine et à la famille royale en cette période inquiétante.”