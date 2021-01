Les dirigeants mondiaux se sont engagés à travailler avec le président Biden sur des questions telles que la pandémie COVID-19 et le changement climatique, beaucoup louant sa décision d’entamer le processus formel pour que les États-Unis rejoignent l’Accord de Paris sur le climat.

La grande image: Plusieurs dirigeants ont noté le passage rapide de la politique «Amérique d’abord» de l’ancien président Trump à l’action de Biden pour se réengager avec le monde et reconstruire des alliances.

Devenez plus intelligent et plus rapide grâce aux nouvelles que lisent les PDG, les entrepreneurs et les principaux politiciens. Inscrivez-vous aux newsletters d’Axios ici.

Ce qu’ils disent:

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a déclaré au Parlement européen à Bruxelles: « Une fois de plus, après quatre longues années, l’Europe a un ami à la Maison Blanche. Cette nouvelle aube en Amérique est le moment que nous attendons depuis si longtemps. L’Europe est prête pour un nouveau départ avec notre partenaire le plus ancien et le plus fiable. «

Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui, vendredi, devrait devenir le premier leader mondial à parler au téléphone avec le président, a souligné les liens étroits entre les États-Unis et le Canada et a déclaré qu’il travaillerait avec Biden « pour rendre nos pays plus sûrs, plus prospères et plus résilients ».

Le président brésilien Jair Bolsonaro, un allié clé de Trump, a noté dans un tweet que les relations entre les États-Unis et le Brésil étaient « longues, solides et fondées sur des valeurs élevées ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu tweeté que il attendait avec impatience à travailler avec Biden pour renforcer l’alliance américano-israélienne, «étendre la paix entre Israël et le monde arabe et faire face aux défis communs, dont le principal est la menace posée par l’Iran».

Le président iranien Hassan Rohani a déclaré à la télévision d’État que « l’ère du tyran avait pris fin » avec le départ de Trump et a déclaré que « la balle est dans le camp de Washington » en ce qui concerne l’accord nucléaire dont l’ancien président a retiré les États-Unis.

L’histoire continue

La chancelière allemande Angela Merkel, qui a affronté Trump sur plusieurs questions, a déclaré qu’elle attendait avec impatience « un nouveau chapitre de l’amitié et de la coopération germano-américaines », selon à son porte-parole.

Le président français Emmanuel Macron tweeté, « Nous serons plus forts pour faire face aux défis de notre temps. Plus forts pour construire notre avenir. Plus forts pour protéger notre planète. Bienvenue à nouveau dans l’Accord de Paris! »

Le Premier ministre britannique Boris Johnson tweeté, « Le leadership américain est vital sur les questions qui comptent pour nous tous, du changement climatique au COVID, et j’ai hâte de travailler avec le président Biden. »

Le Premier ministre indien Narendra Modi, qui avait une relation chaleureuse avec Trump, a déclaré dans un post Twitter il se réjouit de travailler avec Biden « pour renforcer le partenariat stratégique entre l’Inde et les États-Unis ».

Cui Tiankai, ambassadeur de Chine aux États-Unis, tweeté: « La Chine a hâte de travailler avec la nouvelle administration pour promouvoir un développement sain et régulier des relations sino-américaines et relever conjointement les défis mondiaux en matière de santé publique, de changement climatique et de croissance. »

Son tweet est intervenu alors que la Chine imposait des sanctions aux responsables de l’administration Trump, y compris l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, qui a déclaré mardi que l’internement massif de la Chine et d’autres exactions de plus d’un million de minorités musulmanes au Xinjiang constituaient un «génocide» et des «crimes contre l’humanité».

Soutenez un journalisme sûr, intelligent et sensé. Inscrivez-vous aux newsletters d’Axios ici.