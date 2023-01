Les dirigeants mondiaux dénoncent l’invasion du Congrès brésilien par les partisans de Bolsonaro

Les partisans de l’ancien président d’extrême droite brésilien Jair Bolsonaro ont envahi dimanche la Cour suprême du pays et son bâtiment du Congrès et encerclé le palais présidentiel à Brasilia. Voici les réactions des dirigeants mondiaux :

ANTONY BLINKEN, SECRÉTAIRE D’ÉTAT DES ÉTATS-UNIS

“Nous condamnons aujourd’hui les attaques contre la présidence, le Congrès et la Cour suprême du Brésil. Utiliser la violence pour attaquer les institutions démocratiques est toujours inacceptable. Nous nous joignons à @lulaoficial pour demander la fin immédiate de ces actions.”

LE PRÉSIDENT MEXICAIN ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR

“La tentative de coup d’Etat des conservateurs brésiliens poussés par les dirigeants du pouvoir oligarchique, leurs porte-parole et fanatiques, est répréhensible et antidémocratique. Lula n’est pas seul, il a le soutien des forces progressistes de son pays, le Mexique, le continent américain et le monde.”

JAKE SULLIVAN, CONSEILLER À LA SÉCURITÉ NATIONALE DE LA MAISON BLANCHE

“Les États-Unis condamnent tout effort visant à saper la démocratie au Brésil. Le président Biden suit la situation de près et notre soutien aux institutions démocratiques brésiliennes est inébranlable. La démocratie brésilienne ne sera pas ébranlée par la violence.”

ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS SECRÉTAIRE GÉNÉRAL LUIS ALMAGRO

“Nous condamnons l’attaque contre les institutions de Brasilia, qui constitue une action répréhensible et une attaque directe contre la démocratie. Ces actions sont inexcusables et de nature fasciste.”

JOSEP BORRELL, CHEF DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE L’UNION EUROPÉENNE

“Consterné par les actes de violence et l’occupation illégale du quartier gouvernemental de Brasilia par des extrémistes violents aujourd’hui. Plein soutien à Lula et à son gouvernement, au Congrès et à la Cour suprême fédérale. La démocratie brésilienne l’emportera sur la violence et l’extrémisme.”

LE MINISTRE PORTUGAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, JOAO GOMES CRAVINHO

“Sans aucun doute, l’ancien président Bolsonaro a une responsabilité. Sa voix est entendue par ces manifestants anti-démocratiques. Ce serait très important s’il avait un message de condamnation face au désordre qui sévit actuellement à Brasilia.”

LE PRÉSIDENT CHILIEN GABRIEL BORIC

“Le gouvernement brésilien a tout notre soutien face à cette attaque lâche et vile contre la démocratie.”

LE PRÉSIDENT COLOMBIEN GUSTAVO PETRO

“Toute ma solidarité à @LulaOficial et au peuple du Brésil. Le fascisme a décidé de faire un coup d’État. … Il est urgent que l’OEA (Organisation des États américains) se réunisse si elle veut continuer à vivre en tant qu’institution.”

LE PRÉSIDENT ARGENTIN ALBERTO FERNANDEZ

“Je veux exprimer mon rejet de ce qui se passe à Brasilia. Le mien et le soutien inconditionnel du peuple argentin à @LulaOficial face à cette tentative de coup d’Etat auquel il est confronté.”

LE PRESIDENT FRANÇAIS EMMANUEL MACRON

« La volonté du peuple brésilien et des institutions démocratiques doit être respectée ! Le président @LulaOficial peut compter sur le soutien indéfectible de la France.

AMBASSADEUR DU ROYAUME-UNI AU BRÉSIL STEPHANIE AL-QAQ

“Nous condamnons les scènes violentes d’attaques contre des institutions aujourd’hui à Brasilia. Nous réaffirmons notre confiance dans la force de la démocratie brésilienne et dans le bon fonctionnement de son processus démocratique.”

LE PRÉSIDENT VÉNÉZUÉLIEN NICOLAS MADURO

“Nous rejetons catégoriquement la violence générée par les groupes néo-fascistes de Bolsonaro qui ont attaqué les institutions démocratiques du Brésil. Notre soutien à @LulaOficial et au peuple brésilien qui se mobilisera sûrement pour la défense de la paix et de son président.”

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’URUGUAY

“L’Uruguay condamne les épisodes de violence contre les institutions au Brésil et appelle au respect de l’État de droit, de la démocratie et de son gouvernement.”

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU PÉROU

« Le gouvernement du Pérou condamne énergiquement l’assaut contre le siège du congrès, la présidence et la cour suprême du Brésil et toute tentative de mépris de la légitimité des élections d’octobre 2022. Notre solidarité avec le président Lula et la démocratie brésilienne.

LE PRÉSIDENT ÉQUATORIEN GUILLERMO LASSO

“Je condamne les actes d’irrespect et de vandalisme perpétrés contre les institutions démocratiques à Brasilia, ils attaquent l’ordre démocratique et la sécurité des citoyens. J’exprime mon soutien et celui de mon gouvernement au régime juridique de @LulaOficial.”

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA BOLIVIE

“Nous rejetons les actions violentes de ces dernières heures contre les institutions démocratiques de la République fédérale du Brésil et réitérons notre soutien à nos frères du Brésil et à leur président Lula da Silva, élu démocratiquement lors des urnes.”

LE PREMIER MINISTRE ESPAGNOL PEDRO SANCHEZ

“Tout mon soutien au président @LulaOficial et aux institutions libres et démocratiquement élues du peuple brésilien. Nous condamnons catégoriquement l’assaut contre le Congrès brésilien et appelons au retour immédiat à la normalité démocratique.”

LE PRÉSIDENT CUBA MIGUEL DIAZ-CANEL

“Nous condamnons énergiquement les actes violents et antidémocratiques au Brésil visant à créer le chaos et à manquer de respect à la volonté populaire qui ont abouti à l’élection du président Lula.”

