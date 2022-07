Les dirigeants mondiaux dénoncent l’attaque de Poutine contre Odessa suite à l’accord sur le corridor maritime

Mikhaïl Terechtchenko | Spoutnik | via Reuters

La grève à Odessa, le plus grand port d’Ukraine, illustre un autre tournant anxieux dans les efforts infructueux pour atténuer une crise alimentaire mondiale croissante.

L’accord, signé à Istanbul et qui devrait être mis en œuvre dans les prochaines semaines, fait suite à un blocus de plusieurs mois sur des dizaines de ports ukrainiens dispersés le long de la mer d’Azov et de la mer Noire.

La veille, des représentants de l’ONU, de la Turquie, de la Russie et de l’Ukraine avaient signé un accord pour rouvrir trois ports ukrainiens, une percée apparente alors que la guerre du Kremlin contre son ancien voisin soviétique entre dans son cinquième mois.

WASHINGTON – Les dirigeants mondiaux ont rapidement condamné la frappe de missiles russes sur un port ukrainien, une révélation dramatique au milieu d’un accord négocié par l’ONU qui a sécurisé un corridor maritime pour les céréales et autres exportations de denrées alimentaires.

Service national d’urgence d’Ukraine | Via Reuters

Un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a qualifié la Russie de “sans valeur prévisible” dans la foulée de l’attaque.

“L’encre n’a pas eu le temps de sécher, pourtant il y a deux viles provocations : l’attaque d’un port maritime à Odessa et une déclaration du ministère russe de la Défense selon laquelle les ports ukrainiens sont “dangereux pour la navigation”, a écrit Mykhailo Podolyak sur Twitter.

“Il ne s’est même pas écoulé 24 heures avant que ces terminaux céréaliers, le territoire d’Odessa et le port ne soient frappés”, a déclaré Zelenskyy à une délégation américaine de législateurs en visite en Ukraine.

Parmi ceux qui visitent Zelenskyy, le représentant Adam Smith (D-Wash.) a déclaré que le président russe Vladimir Poutine “a violé l’esprit de cet accord avec davantage de frappes de missiles”.

“On ne peut tout simplement pas lui faire confiance”, a écrit Smith, président du House Armed Services Committee. dans un rapport.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné “sans équivoque” la frappe de missiles sur le port.

“Mise en œuvre complète [of the deal] par la Fédération de Russie, l’Ukraine et la Turquie est impératif”, a écrit le chef de l’ONU.

Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a qualifié la frappe de missiles russes sur Odessa de “répréhensible”.

« Frapper une cible cruciale pour l’exportation de céréales au lendemain de la signature des accords d’Istanbul est particulièrement répréhensible, ce qui démontre à nouveau le mépris total de la Russie pour le droit et les engagements internationaux », a écrit Borrell sur Twitter.

Le célèbre chef et restaurateur espagnol Jose Andres, qui a amené son organisation humanitaire en Ukraine pour atténuer la crise alimentaire déclenchée par la guerre en Russie, a également critiqué les frappes de missiles sur Odessa.

“Pourquoi vous attaquez-vous au grain qui doit être exporté ? Pourquoi ? Arrêtez s’il vous plaît et nourrissons le monde”, a écrit le chef étoilé Michelin et fondateur de World Central Kitchen, un groupe dédié à l’alimentation des communautés vulnérables.

Le Premier ministre estonien Kaja Kallas a déclaré que les frappes de missiles étaient “tout ce que vous devez savoir sur les accords avec la Russie”.

“Aujourd’hui, des missiles russes ont frappé le port d’Odessa. C’est tout ce que vous devez savoir sur les accords avec la Russie. Le monde doit aider l’Ukraine à combattre l’agresseur”, a-t-elle écrit.