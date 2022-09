NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les funérailles de la reine Elizabeth II devraient attirer de nombreux dirigeants mondiaux à Londres, provoquant peut-être la fermeture de la ville ou de grandes parties de celle-ci avant l’événement.

“En raison du nombre de dignitaires qui arrivent, la police métropolitaine en arrive au point où elle pourrait finir par dire que Londres est fermée”, a déclaré Hilary Fordwich, experte de la famille royale, à Fox News Digital.

Les funérailles d’État de la reine devraient être un événement massif, avec des dirigeants tels que l’empereur japonais Naruhito, le président brésilien Jair Bolsonaro, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le président français Emmanuel Macron et le turc Recep Tayyip Erdoğan tous attendus.

Mais la liste n’inclura pas le président russe Vladimir Poutine, qui, selon Fordwich, était le seul dirigeant mondial à ne pas avoir été invité au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine voisine.

LA REINE ELIZABETH II, LA VALEUR NETTE DE LA FAMILLE ROYALE BRITANNIQUE

Le président Biden et la première dame Jill Biden seront également présents. Nile Gardiner, un ancien conseiller en politique étrangère sous Margaret Thatcher, a déclaré à Fox News Digital que les dignitaires américains seront probablement une présence visible.

“Le plan de salle a été très étroitement surveillé par le palais”, a déclaré Gardiner. “Je m’attendrais, bien sûr, à ce que le président des États-Unis occupe une position très importante près du front, car les États-Unis sont l’ami et l’allié le plus proche de la Grande-Bretagne.”

Parmi les autres dirigeants étrangers qui ont annoncé leur intention d’y assister figurent le président autrichien Alexander Van der Bellen, le Premier ministre australien Anthony Albanese, le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique, le président finlandais Sauli Niinisto, le président allemand Frank-Walter Steinmeier, la présidente hongroise Katalin Novák, le président irlandais Michael Higgins, le président israélien Isaac Herzog, le président italien Sergio Mattarella, le premier ministre jamaïcain Andrew Holness, le roi néerlandais Willem-Alexander et la reine Máxima, le premier ministre néo-guinéen James Marape, le premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern, le président letton Egils Levits, le président lituanien Gitanas Nauseda , le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh, le président polonais Andrzej Duda, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, le roi d’Espagne Felipe VI et la reine Letizia Ortiz, le président sri-lankais Ranil Wickremesinghe, le roi des Tonga George Tupou VI et Trinidad et Paula-Mae Weekes, présidente de Tobago.

Certains dirigeants étrangers sont censés envoyer des hauts fonctionnaires pour représenter leur pays. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a annoncé lundi que le pays envoyait le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard aux funérailles.

Avec des sièges si serrés, chaque pays a droit à un représentant et à un invité, ce qui signifie que les anciens présidents et premiers ministres ne devraient pas être présents.

Alors que Gardiner s’attend à ce que la sécurité soit renforcée, il ne pense pas que tout Londres sera fermé.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“De grandes parties du centre de Londres seront fermées aux véhicules, et la zone autour de Westminster sera en grande partie fermée … de sorte que le cœur de la ville autour de Westminster sera fermé à tous les véhicules”, a déclaré Gardiner. “Je m’attends à ce que le public puisse en parcourir la majeure partie … mais vous n’allez pas voir tout Londres fermé.”