«À un moment où Covid-19 a exploité nos faiblesses et nos divisions, nous devons saisir cette opportunité et nous rassembler en tant que communauté mondiale pour une coopération pacifique qui s’étend au-delà de cette crise», écrivent les dirigeants. «Renforcer nos capacités et nos systèmes pour y parvenir prendra du temps et exigera un engagement politique, financier et sociétal soutenu pendant de nombreuses années.»

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy