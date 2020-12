Des dirigeants militaires mèneraient des discussions de haut niveau sur ce qu’il faut faire si le président Trump invoquait la loi martiale pendant ses derniers jours au pouvoir.

Le président élu Joe Biden devrait être assermenté le 20 janvier, mais Trump conteste toujours les résultats de l’élection et certains disent qu’il pourrait utiliser l’armée dans une tentative de dernière minute pour renverser les résultats.

Jeudi, six militaires retraités se sont entretenus avec Newsweek, confirmant que les discussions se déroulent actuellement à huis clos.

Les responsables affirment que « s’il n’y a aucune chance que les dirigeants en uniforme s’impliquent dans un stratagème visant à créer un renversement lié aux élections, ils craignent que l’armée ne soit entraînée dans une crise de Trump, en particulier s’il tente de rallier des milices privées. et les paramilitaires pro-Trump dans le but de perturber la transition et de provoquer la violence dans la capitale.

« Je suis associé à l’armée depuis plus de 40 ans et je n’ai jamais vu les discussions qui ont lieu actuellement, la nécessité de telles discussions », a déclaré un officier du drapeau à la retraite à Newsweek.

Les personnalités militaires seraient préoccupées par le fait que « Trump pourrait essayer de « rallier des milices privées et des paramilitaires pro-Trump dans le but de perturber la transition et de provoquer la violence dans la capitale ». Sur la photo: des membres des Proud Boys d’extrême droite participant à une manifestation Stop The Steal à DC plus tôt ce mois-ci

Un juge-avocat général à la retraite a déclaré à la publication que « à cause du coronavirus, le président dispose en fait de pouvoirs d’urgence sans précédent »

En mars, Trump a déclaré une urgence nationale COVID-19 – un État spécifié dans trois lois distinctes: la loi sur les services de santé publique, la loi Stafford et la loi sur les urgences nationales.

Bien qu’il n’y ait rien dans aucun de ces trois actes qui puisse conduire Trump à invoquer la loi martiale pour servir ses propres fins, le juge à la retraite dit qu’ils pourraient « le conduire à penser qu’il est « au-dessus des lois ».

Un autre responsable a partagé ce sentiment lors d’une interview avec Newsweek.

« Le président n’est pas un avocat et il ne fait pas attention aux détails, mais il est également fasciné par les leviers secrets de la présidence qui sont à sa disposition », a déclaré un ancien membre du conseil de sécurité nationale.

Trump est photographié plus tôt ce mois-ci à l’Académie militaire des États-Unis. Toutes les sources de Newsweek affirment que Trump n’aurait pas le soutien des principaux généraux militaires s’il décidait de prendre une décision radicale pour renverser les résultats des élections.

Cependant, toutes les sources affirment toutes que Trump n’aurait pas le soutien de hauts généraux militaires s’il décidait de prendre une décision radicale pour renverser les résultats des élections.

Les sources insistent également sur le fait qu’il n’y aurait pas un nombre significatif de soldats voyous de rang inférieur qui soutiendraient le président.

« À ce stade, on ne sait pas ce que le président pourrait faire le mois prochain », a déclaré un ancien commandant du Commandement du Nord (NORTHCOM) à Newsweek.

« Bien que je sois convaincu que les dirigeants militaires en uniforme ont la tête vissée à droite, la folie est sans précédent et les possibilités sont infinies. »

Des membres du Pentagone (photo) auraient été impliqués dans les pourparlers de haut niveau, selon Newsweek

L’exclusivité Newsweek intervient après qu’une multitude de publications ont rapporté la semaine dernière que le président avait organisé une réunion à la Maison Blanche pour discuter de nouvelles façons de résister ou d’annuler la victoire de Biden – avec l’idée de déployer l’armée pour l’aider dans son combat, avant d’être abattu. .

Le général à la retraite Michael Flynn, qui était brièvement le conseiller à la sécurité nationale avant de démissionner sous pression, admettant avoir menti au FBI, était présent à la réunion mouvementée du bureau ovale – tenue vendredi dernier – puis, en novembre, gracié par Trump.

Flynn a récemment déclaré à un intervieweur de la télévision Newsmax que Trump pourrait « prendre des capacités militaires et les placer dans ces États (du champ de bataille) et en gros, relancer nos élections ».

Trump a démenti les informations sur la réunion de vendredi dans un tweet peu après minuit samedi, disant: « Loi martiale = Fake News. Encore plus de mauvais rapports sciemment!

Malgré les démentis de Trump, plusieurs personnalités publiques de premier plan ont fustigé les discussions présumées.

John Bolton, un ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump qui a souvent critiqué depuis son départ de l’administration en septembre, a qualifié le contenu rapporté de la réunion de « consternant ».

« Il n’y a pas d’autre moyen de le décrire », a-t-il déclaré à CNN samedi soir. « C’est incroyable – presque certainement sans précédent. »

«Il est inapte au travail.

Plusieurs officiers supérieurs ont clairement indiqué qu’ils ne prendraient part à aucun effort pour renverser les résultats d’une élection qui a été certifiée par chaque État et confirmée par le Collège électoral.

« L’armée américaine n’a aucun rôle à jouer dans la détermination du résultat d’une élection américaine », ont déclaré le secrétaire de l’armée Ryan McCarthy et le chef d’état-major de l’armée James McConville dans un communiqué.

Un ‘Boogaloo Boy’ armé assiste au rassemblement ‘Stop The Steal Caravan’ devant le Virginia State Capitol le mois dernier