Les dirigeants militaires et pro-démocratie du Soudan signent un accord ouvrant la voie aux élections après le coup d’État de l’an dernier | Nouvelles du monde

Les généraux au pouvoir au Soudan et le principal groupe pro-démocratie du pays ont signé un accord-cadre visant à assurer la transition vers les élections après le coup d’État militaire de l’année dernière.

L’accord de lundi promet d’établir un nouveau gouvernement de transition dirigé par des civils pour guider Soudan aux élections.

Mais l’accord s’est heurté à l’opposition de groupes de protestation opposés aux négociations avec l’armée et de factions islamistes fidèles au régime de l’ancien dirigeant Omar el-Béchir, renversé en 2019.

En vertu de l’accord-cadre, l’armée – qui dirige le gouvernement depuis la Coup d’État d’octobre 2021 – a promis de se retirer de la politique, convenant qu’il ne serait représenté qu’au sein d’un conseil de sécurité et de défense dirigé par un Premier ministre.

L’accord-cadre n’incluait pas de date pour un accord final ou de date limite pour la nomination d’un Premier ministre, et n’abordait pas les questions les plus épineuses, notamment la justice transitionnelle et la réforme du secteur de la sécurité.

L’accord a été signé par les généraux au pouvoir au Soudan et les dirigeants du plus grand groupe pro-démocratie du pays, les Forces de la liberté et du changement.

Après avoir signé l’accord au palais présidentiel, le chef militaire Abdel Fattah al-Burhan a déclaré que le contrôle civil de la politique devait être respecté.

Les signataires ont applaudi lorsqu’il a répété un slogan utilisé par les manifestants pour appeler l’armée à quitter la politique : “Soldats à la caserne”.

En réponse à la signature, les dirigeants du Comité de résistance pro-démocratie ont appelé à des manifestations contre l’accord.

Image:

Des manifestants défilent lors d’un rassemblement contre la signature d’un accord-cadre au Soudan.



Les pourparlers menant à l’accord-cadre ont été facilités par les Nations Unies, les États-Unis, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, entre autres.

L’envoyé spécial de l’ONU au Soudan, Volker Perthes, a assisté à la signature de lundi et a décrit l’accord comme “appartenant aux Soudanais et dirigé par les Soudanais”.

“J’espère que cet accord ouvrira la voie à la formation rapide d’un gouvernement civil capable de faire face à la situation sécuritaire, humanitaire et économique”, a-t-il déclaré lors de la cérémonie de signature.

L’accord espère attirer une nouvelle aide internationale, après que les fonds des donateurs se soient taris en réponse au coup d’État.